Путин отметил роль персонализированной медицины в здравоохранении

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам национального эндокринологического конгресса "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение", отметив уникальные возможности, которые открывает для здравоохранения персонализированная медицина.

Национальный конгресс эндокринологов "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение" стартует с 22 мая в Москве в здании Российской академии наук и продлится по 25 мая. Конгресс проходит по инициативе и на площадке Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.

"Сегодня мировая медицина переживает период грандиозных, поистине революционных перемен. Они связаны с широким внедрением во все сферы здравоохранения прорывных, инновационных технологий, результатов научных исследований в генетике, биологии, физике, других дисциплинах. И конечно, уникальные возможности для диагностики и лечения открывает персонализированная медицина, базирующаяся на анализе больших массивов данных, цифровизации, индивидуальном подходе к каждому пациенту", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля в среду.

Глава государства выразил уверенность, что конгресс пройдёт на высоком уровне, поспособствует обмену опытом и лучшими практиками, а также поможет сплотить профессиональное сообщество для достижения поставленных целей.