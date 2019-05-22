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РИА Новости

Путин отметил роль персонализированной медицины в здравоохранении

10:25
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам национального эндокринологического конгресса "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение", отметив уникальные возможности, которые открывает для здравоохранения персонализированная медицина.
Национальный конгресс эндокринологов "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение" стартует с 22 мая в Москве в здании Российской академии наук и продлится по 25 мая. Конгресс проходит по инициативе и на площадке Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.
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"Сегодня мировая медицина переживает период грандиозных, поистине революционных перемен. Они связаны с широким внедрением во все сферы здравоохранения прорывных, инновационных технологий, результатов научных исследований в генетике, биологии, физике, других дисциплинах. И конечно, уникальные возможности для диагностики и лечения открывает персонализированная медицина, базирующаяся на анализе больших массивов данных, цифровизации, индивидуальном подходе к каждому пациенту", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля в среду.
Глава государства выразил уверенность, что конгресс пройдёт на высоком уровне, поспособствует обмену опытом и лучшими практиками, а также поможет сплотить профессиональное сообщество для достижения поставленных целей.
"Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - добавил президент.
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