В Совфеде посоветовали Супрун узнать, как устроена ООН

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинскому министру Ульяне Супрун следует ознакомиться с тем, как устроена ООН, прежде чем делать заявления, касающиеся России, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун ранее призвала ООН "не терпеть" присутствие России в Совете Безопасности организации.
"Обсуждать высказывания госпожи Супрун бессмысленно, так как она не догадывается, как создавалась Организация Объединенных Наций и как она устроена, в частности, какова роль Совета Безопасности", - сказал Морозов РИА Новости.
Поскольку она этого не знает, ей стоило бы заняться политобразованием, "тем более, что она в ближайшее время уже не будет обременена министерскими заботами", заключил политик.