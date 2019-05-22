В Совфеде посоветовали Супрун узнать, как устроена ООН

"Обсуждать высказывания госпожи Супрун бессмысленно, так как она не догадывается, как создавалась Организация Объединенных Наций и как она устроена, в частности, какова роль Совета Безопасности", - сказал Морозов РИА Новости.

Поскольку она этого не знает, ей стоило бы заняться политобразованием, "тем более, что она в ближайшее время уже не будет обременена министерскими заботами", заключил политик.