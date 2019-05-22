Климкин позитивно оценил первые кадровые назначения Зеленского

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позитивно оценил первые кадровые назначения президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой администрации президента, Сергея Трофимова - первым замглавы администрации. Кроме того, на должность замглавы администрации президента назначены Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Но указ о назначении Зеркаль исчез с сайт Зеленского, по информации СМИ она отказалась от должности.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он считает, что офис президента должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми. "Кстати, такая же беда и с секретариатом кабмина. А перезагрузки - это интересная штука", - добавил Климкин.