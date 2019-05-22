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РИА Новости

Климкин позитивно оценил первые кадровые назначения Зеленского

10:12
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позитивно оценил первые кадровые назначения президента Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой администрации президента, Сергея Трофимова - первым замглавы администрации. Кроме того, на должность замглавы администрации президента назначены Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Но указ о назначении Зеркаль исчез с сайт Зеленского, по информации СМИ она отказалась от должности.
"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин на своей странице в Facebook.
Он считает, что офис президента должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми. "Кстати, такая же беда и с секретариатом кабмина. А перезагрузки - это интересная штука", - добавил Климкин.
Ранее Климкин заявил, что написал заявление об отставке. Он также сообщил, что намерен участвовать в выборах в Верховную раду.
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