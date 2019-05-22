Коломойский после возвращения на Украину не виделся с Зеленским

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что после своего возвращения на родину не встречался с президентом Владимиром Зеленский, но поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность по SMS.

В понедельник прошла инаугурация Зеленского. На Украине неоднократно обвиняли Коломойского в покровительстве президента Зеленского, сам он это опровергал.

"Нет, а с какой стати? ... Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться... Ну какой смысл (встречаться - ред)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms", - цитирует Коломойского издание "Украинская правда".

Он также рассказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление нового президента. "Это было яркое выступление. В отличие от (спикера Верховной рады Андрея – ред.) Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", - сказал Коломойский.