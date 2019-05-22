Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T09:55Z
https://ria.ru/20190522/1554786130.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/105826/65/1058266553_0:0:3136:1764_1036x0_80_0_0_3a6d8fe3e7a44784a1e7d79c5f208aa1.jpg
РИА Новости

Коломойский после возвращения на Украину не виделся с Зеленским

09:55
319
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что после своего возвращения на родину не встречался с президентом Владимиром Зеленский, но поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность по SMS.
В понедельник прошла инаугурация Зеленского. На Украине неоднократно обвиняли Коломойского в покровительстве президента Зеленского, сам он это опровергал.
"Нет, а с какой стати? ... Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться... Ну какой смысл (встречаться - ред)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms", - цитирует Коломойского издание "Украинская правда".
Он также рассказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление нового президента. "Это было яркое выступление. В отличие от (спикера Верховной рады Андрея – ред.) Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", - сказал Коломойский.
Игорь Коломойский
17 мая, 08:00
"Уникальный проходимец". Почему Коломойский вернулся на Украину
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года и жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года переехал в Израиль. Он заявлял, что готов вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Зеленского, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.
070000
Обсудить 1
Игорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Cамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air China
Китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Хургада, Египет
Дипломаты просят туроператоров не отправлять гостей в один из отелей Египта
Прототип для дорожных тестов двигателей электромобиля Zetta
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Истребители Су-35С
ВВС США заявили о "перехвате" российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Под Владимиром ликвидировали боевиков, планировавших теракт
Константин Косачев
В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В Греции обвинили Турцию в попытке фальсифицировать историю
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Глава Минобороны Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин позитивно оценил первые кадровые назначения Зеленского
Остров Шикотан. Архивное фото
В МИД Японии рассказали о переговорах по совместной деятельности на Курилах
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
Лента новостейМолния