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РИА Новости

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

09:40
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", — написала Захарова в фейсбуке.

Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, заявила, что ООН должна исключить Россию из Совета Безопасности.
По ее мнению, также следует отказаться от "российских денег" и расширить список антироссийских санкций.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
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Мосийчук попросил Зеленского лишить Супрун украинского гражданства
Накануне депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что направил президенту Владимиру Зеленскому обращение о прекращении украинского гражданства для Ульяны Супрун, так как у нее уже есть гражданство США.
Отставки Супрун давно добивались парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной.
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Ситуация на УкраинеУльяна СупрунМария ЗахароваСовет Безопасности ООНРоссияВ мире
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Женщины-русофобы (читай, бандерлоги) страшней мужиков.
22 мая, 09:58
vvm164 Максимов
122141201
Путин уже вошел в историю как человек потписавший закон увеличивпющий пенс.возраст и.Осталось Еще Из Собнза Оон Вылететь
22 мая, 11:02
Oberton обер
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