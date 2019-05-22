Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", — написала Захарова в фейсбуке.

Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, заявила, что ООН должна исключить Россию из Совета Безопасности.

По ее мнению, также следует отказаться от "российских денег" и расширить список антироссийских санкций.

Накануне депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что направил президенту Владимиру Зеленскому обращение о прекращении украинского гражданства для Ульяны Супрун, так как у нее уже есть гражданство США.