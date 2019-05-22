Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Изменения в правилах маркировки предполагали, что с 11 января 2019 года в наименование товара с содержанием растительных жиров должны быть включены слова "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", а также информация о технологии производства.

"Чтобы проверить, придерживаются ли производители новых правил, эксперты Роскачества проверили содержимое "молочных" полок в 45 московских магазинах 16 торговых сетей. Эксперты изучили 535 упаковок молочных продуктов… среди которых были сметаны, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки", - сообщает организация.

По итогам проверки доля продукции с нарушениями в маркировке составила лишь около 1%; нарушения обнаружены только в пяти товарах. Но ряд производителей решили уйти в сегмент продукции жировой или просто смешанной, требования к которой не столь строги: доля растительных жиров в ней может составлять до 100%, тогда как в молокосодержащей – не более 50%.

В сообщении отмечается, что молокосодержащие продукты оказались в менее выигрышной позиции из-за устрашающих названий, но состав их - более благородный по сравнению с жировыми десертами, поэтому на полках магазинов появилось больше продуктов, названных более лаконично - "десерт", "паста", "заменитель".