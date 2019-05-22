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РИА Новости

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

08:34
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПокупатели в молочном отделе
Покупатели в молочном отделе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Изменения в правилах маркировки предполагали, что с 11 января 2019 года в наименование товара с содержанием растительных жиров должны быть включены слова "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", а также информация о технологии производства.
"Чтобы проверить, придерживаются ли производители новых правил, эксперты Роскачества проверили содержимое "молочных" полок в 45 московских магазинах 16 торговых сетей. Эксперты изучили 535 упаковок молочных продуктов… среди которых были сметаны, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки", - сообщает организация.
По итогам проверки доля продукции с нарушениями в маркировке составила лишь около 1%; нарушения обнаружены только в пяти товарах. Но ряд производителей решили уйти в сегмент продукции жировой или просто смешанной, требования к которой не столь строги: доля растительных жиров в ней может составлять до 100%, тогда как в молокосодержащей – не более 50%.
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В сообщении отмечается, что молокосодержащие продукты оказались в менее выигрышной позиции из-за устрашающих названий, но состав их - более благородный по сравнению с жировыми десертами, поэтому на полках магазинов появилось больше продуктов, названных более лаконично - "десерт", "паста", "заменитель".
По информации Роскачества, участники рынка предлагают сделать продукты, содержащие хотя бы сколько-нибудь растительных жиров, объектом общего пищевого регламента, - это даст возможность коротко написать название на этикетке.
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