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РИА Новости

Ростовская экс-чиновница получила семь лет колонии за взятку мебелью

08:22
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника отдела по делам инвалидов областного Минтруда Нелли Вартанян за взятку мебелью, сообщает Генпрокуратура.
Также чиновнице в течение трех лет запрещено занимать посты в органах государственной власти и назначен штраф в размере 1,6 миллиона рублей.
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По данным ведомства, Вартанян помогала коммерческой организации выигрывать аукционы и конкурсы на проведение капремонта в подведомственных учреждениях по программе "Доступная среда". В ответ директор организации передал чиновнице 50 тысяч рублей за содействие, а также обставил ее квартиру мебелью на сумму в 480 тысяч рублей.
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