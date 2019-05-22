Ростовская экс-чиновница получила семь лет колонии за взятку мебелью

Также чиновнице в течение трех лет запрещено занимать посты в органах государственной власти и назначен штраф в размере 1,6 миллиона рублей.

По данным ведомства, Вартанян помогала коммерческой организации выигрывать аукционы и конкурсы на проведение капремонта в подведомственных учреждениях по программе "Доступная среда". В ответ директор организации передал чиновнице 50 тысяч рублей за содействие, а также обставил ее квартиру мебелью на сумму в 480 тысяч рублей.