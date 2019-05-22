СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии

Столкновение протестующих с полицией, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, в Джакарте, Индонезия. 22 мая 2019

Столкновение протестующих с полицией, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, в Джакарте, Индонезия. 22 мая 2019

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, 200 пострадали в ходе протестов в столице Индонезии Джакарте, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, сообщает газета Шесть человек погибли, 200 пострадали в ходе протестов в столице Индонезии Джакарте, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, сообщает газета Straits Times со ссылкой на губернатор Джакарты Аниса Басведана.

Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после выборов. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей. Сообщалось также, что полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен сторонников Субианто, не согласных с результатами выборов и протестовавших перед зданием агентства по наблюдению за выборами (Баваслу) в центральном районе Джакарты.

"Пока что погибли 6 человек...Больница Таракан получила наибольшее число пациентов с утра. Около 80 раненых протестующих были доставлены этим утром. Между тем, около 70 раненых протестующих были госпитализированы в больнице Пелни", - передает газета слова губернатора. Он отметил, что всего 200 человек получили ранения по состоянию на 9 часов утра по местному времени (5.00 мск).

Басведан также призвал протестующих выступать "мирно и организованно", а сотрудников правоохранительных органов "проявлять сдержанность, чтобы избежать любых нежелательных конфликтов с протестующими".