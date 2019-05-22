СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, 200 пострадали в ходе протестов в столице Индонезии Джакарте, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, сообщает газета Straits Times со ссылкой на губернатор Джакарты Аниса Басведана.
Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после выборов. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей. Сообщалось также, что полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен сторонников Субианто, не согласных с результатами выборов и протестовавших перед зданием агентства по наблюдению за выборами (Баваслу) в центральном районе Джакарты.
"Пока что погибли 6 человек...Больница Таракан получила наибольшее число пациентов с утра. Около 80 раненых протестующих были доставлены этим утром. Между тем, около 70 раненых протестующих были госпитализированы в больнице Пелни", - передает газета слова губернатора. Он отметил, что всего 200 человек получили ранения по состоянию на 9 часов утра по местному времени (5.00 мск).
Басведан также призвал протестующих выступать "мирно и организованно", а сотрудников правоохранительных органов "проявлять сдержанность, чтобы избежать любых нежелательных конфликтов с протестующими".
В Индонезии 21 апреля прошли всеобщие выборы, на которых избирались президент и вице-президент, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровней. Каждый избиратель должен был заполнить пять бюллетеней и опустить их в пять разных урн. По предварительным данным, явка превысила 80%.
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