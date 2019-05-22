Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис на Украине

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил ряд международных вопросов, включая ситуацию на Украине.

Лидеры трех стран коснулись вопроса украинского кризиса с учетом провальной политики экс-президента страны Петра Порошенко и смены власти на Украине. Также Путин, Макрон и Меркель сошлись во мнении насчет безальтернативности Минских соглашений как основы мирного урегулирования в Донбассе.

Президент России также напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Глава государства подчеркнул важность проведения амнистии, разведения сил на ранее согласованных участках на линии соприкосновения участников конфликта, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с самопровозглашенными республиками.

Помимо этого, в разговоре лидеры трех государств затронули принятый Радой закон об украинском языке. В Кремле рассказали, что стороны выразили недоумение из-за отказа некоторых стран обсуждать в Совбезе ООН документ, который нарушает конституцию Украины, Минские соглашения и международные обязательства Киева по защите национальных и языковых меньшинств.

Переговоры с Россией

Ранее глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что украинский лидер рассматривает возможность проведения референдума, на котором вынесут вопрос о "достижении мирных договоренностей с Россией" и разрешении кризиса в Донбассе.

На инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта на юго-востоке страны, а первым шагом для этого, по его словам, станет возвращение удерживаемых лиц. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенту Украины следовало бы начать разговор о Минских договоренностях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".