Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"

Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала " 112 Украина " рассказал, с чем связан призыв к США ужесточить антироссийские санкции. Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "" рассказал, с чем связан призыв к США ужесточить антироссийские санкции.

По его словам, это стало ответом на "молчание" Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков.

При этом Богдан отметил, что Украина при Зеленском будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.

В Киеве готовы идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москва пока на это не соглашается, заявил он.

"Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем — кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам", — добавил глава администрации президента.

Во время инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе и первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что украинскому президенту правильнее было бы начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".