Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T05:10Z
https://ria.ru/20190522/1554782793.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155474/05/1554740574_0:0:2134:1200_1036x0_80_0_0_331a1518777651a1544129e940bd196b.jpg
РИА Новости

Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"

05:10
290946
© РИА Новости / СтрингерСоветник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, с чем связан призыв к США ужесточить антироссийские санкции.
По его словам, это стало ответом на "молчание" Москвы по предложенным инициативам, в частности по вопросу переговоров об освобождении задержанных украинских моряков.
При этом Богдан отметил, что Украина при Зеленском будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.
В Киеве готовы идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москва пока на это не соглашается, заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Вчера, 21:30
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
"Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем — кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам", — добавил глава администрации президента.
Во время инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе и первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что украинскому президенту правильнее было бы начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".
В Москве после вступления Зеленского в должность также подчеркнули, что ждут от избранного президента сигналов и новых шагов по решению конфликта на юго-востоке Украины.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019
Вчера, 08:00
Враги Зеленского умолкли. Они готовятся к реваншу
62897191359379
Обсудить 290
Ситуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В Украине есть только один способ общения, причём не только с Россией: грабли, грабли и ещё раз грабли.
22 мая, 05:20
EEdritik
289381306
Если эти шустрые ребятки уверены, что с Россией они будут разговаривать именно так, то их ждет горькое разочарование. Пусть они приберегут свои способы и желания для чего то другого.
22 мая, 06:27
vovan buyvolov
274122004
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Cамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air China
Китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Лента
новостей
Хургада, Египет
Дипломаты просят туроператоров не отправлять гостей в один из отелей Египта
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Под Владимиром ликвидировали боевиков, планировавших теракт
Прототип для дорожных тестов двигателей электромобиля Zetta
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Истребители Су-35С
ВВС США заявили о "перехвате" российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Остров Шикотан. Архивное фото
В МИД Японии рассказали о переговорах по совместной деятельности на Курилах
Основная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Эксперт объяснил, почему израильское жюри не дало Лазареву ни одного балла
Участница всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями во время сдачи экзамена по математике в Москве
Голикова поручила регионам следить за общественным порядком во время ЕГЭ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
Лента новостейМолния