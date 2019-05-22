В РАН рассказали о возможностях российского тяжелого лунохода

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российский тяжелый луноход, отправка которого на естественный спутник Земли запланирована на 2028 год, пробурит грунт на глубину до шести метров в нескольких местах и проедет 500 километров, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Евгений Слюта.

По его словам, одна из основных задач лунохода - это "исследование региональных структур с отбором грунта с поверхности по маршруту, а также бурение нескольких скважин на глубину от трех до шести метров".

"Соответственно, весь отобранный материал должен быть доставлен потом на Землю. Протяженность маршрута – 500 километров", - сказал Слюта.

ГЕОХИ разрабатывает комплекс научной аппаратуры и научные задачи лунохода, исходя из которых определяются технические требования к машине. По словам заведующего лабораторией, луноход войдет в состав автоматической межпланетной станции "Луна-29" и будет запущен "примерно в 2027-2028 годах, то есть до 2030 года".

Ранее сообщалось, что запуск "Луны-29" намечен на 2028 год. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что финансирование создания "Луны-29" будет идти не по федеральной космической программе, а в рамках федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты.