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РИА Новости

В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева

03:20
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на озеро Комо в Италии. Архивное фото
Вид на озеро Комо в Италии. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на озеро Комо в Италии. Архивное фото
РИМ, 22 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Российский предприниматель Андрей Смышляев арестован у себя на вилле на озере Комо по международному ордеру от российских властей, заявил РИА Новости его адвокат Александро Мария Тирелли.
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство". Утверждается, что в качестве гендиректора компании "Трек" в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 миллиона рублей, "не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 миллиона рублей", после чего в марте 2016 года "Трек" был объявлен банкротом.
Информацию об аресте Смышляева передала миланская газета Corriere della Sera. В статье он назван миллионером, находящимся в оппозиции к российским властям.
"Андрей был арестован вчера вечером (в понедельник – ред). Спустя два часа мне позвонили из газеты. Вряд ли журналист спит в полиции. У меня есть впечатление, что кто-то пытается использовать эту историю в качестве бензина, брошенного на огонь. Я подозреваю, что полиция намеренно распространила эту информацию", - сказал юрист.
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Комментируя высказанные в статье предположения о "политическом преследовании" Смышляева, Тирелли описал обстоятельства юридического процесса в отношении россиянина, услышав в них, по его словам, "странный запах".
"Я знаю, что существует проблема банкротства, но судя по тому, что я вижу, ее размер очень маленький. Я читал статью в газете… в ней речь идет об источниках в следствии. Но ставить посреди статьи (президента РФ Владимира) Путина мне кажется немного бессмысленным", - отметил адвокат.
По его словам, в четверг Смышляева ждет заседание суда, на котором ему предстоит объявить о своем желании или нежелании возвращаться на родину. В случае отказа суд должен определить меру пресечения – защита бизнесмена намерена добиваться той, которая не была бы связана с лишением свободы.
"С юридической точки мне это кажется странным, потому что документы говорят о мошенничестве на 40 тысяч евро, а суд Уфы начинает действия по экстрадиции из-за столь малой суммы. Какой в этом смысл?" - сказал юрист.
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Согласно информации Corriere, Смышляев переехал в Лондон и бывал в Италии наездами. По словам же Тирелли, его клиент постоянно живет на озере Комо. Юрист выразил удивление в связи с тем, что гражданин РФ, зная об открытом против него деле, продолжал жить Италии вместо того, чтобы скрыться в Великобритании, которая бы не выдала его России.
За историей с задержанием и возможной экстрадицией Смышляева следят в генеральном консульстве РФ в Милане.
"Нам поступила информация о задержании Андрея Смышляева от итальянской стороны. Мы находимся в контакте с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств", - сказал РИА Новости уполномоченный сотрудник миссии.
Смышляев был известен в Уфе как владелец сети шинных магазинов "Таганка". Ранее уфимское издание газеты "Коммерсант" писало, что в марте Верховный суд Башкирии отказал Смышляеву в отмене постановления об аресте. В январе суд Уфы по ходатайству следствия избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
По информации издания, весной прошлого года Андрей Смышляев стал фигурантом двух уголовных дел — по подозрению в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Заявления в полицию направляла компания "Нокиан шина", которой бизнесмен якобы задолжал 1,5 миллиарда рублей. В мае прошлого года Смышляев был признан банкротом, летом прошлого года дела были объединены, а в декабре предпринимателю было заочно предъявлено обвинение и он был объявлен в федеральный и международный розыск, пишет издание.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
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