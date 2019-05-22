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РИА Новости

Российский десантный модуль для посадки на Марс испытают в апреле 2020 года

03:08
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© NASAМарс. Архивное фото
Марс. Архивное фото
© NASA
Марс. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Изготовление российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Красную планету, завершится в августе 2019 года, его испытания - в апреле 2020 года, говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на 25 июля 2020 года планируется запуск к Марсу станции ExoMars-2020, состоящей из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в составе которого будут российский посадочный модуль "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.
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В материалах "Роскосмоса" со ссылкой на генеральный график работ по опытно-конструкторской работе "ЭкзоМарс" отмечается, что изготовление десантного модуля будет завершено 22 августа 2019 года, его сборка, интеграция и испытания - 14 апреля 2020 года.
В марте 2019 года "Роскосмос" сообщил об отправке в итальянское подразделение европейской компании Thales Alenia Space (TAS) посадочного модуля "Казачок". Отмечалось, что доставка в Европу составных частей десантного модуля (бортовая аппаратура, батареи, аэродинамический экран и задний кожух) ожидается в течение 2019 года.
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В компании TAS будут проведены работы по окончательной сборке и испытаниям десантного модуля и составного космического аппарата ExoMars-2020. После этого аппарат отправят на космодром Байконур для запуска ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".
В марте 2016 года к Марсу была отправлена автоматическая межпланетная станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
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