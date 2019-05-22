Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Москвом и Киевом. Об этом заявил глава администрации главы государства Андрей Богдан.

"Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение", — сказал чиновник в эфире телеканала " 112 Украина ".

Он уточнил, что на референдум вынесут вопрос о "достижении мирных договоренностей с Россией" и решении внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Для этой цели команда Зеленского планирует принять закон о референдуме.

Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что президент намерен встретиться с представителями бывшего главы государства Петра Порошенко, чтобы обсудить вопрос освобождения украинских пленных.

Во время церемонии инаугурации Зеленский заявил, что предрасположен диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, а первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц. В России, в свою очередь, призвали украинского лидера начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".

На встрече с представителями Белого дома президент Украины призвал Вашингтон усилить ограничительные меры против Москвы. Зеленский, в частности, обвинил Россию в "агрессии" и назвал Соединенные Штаты "главным партнером Украины в ее преодолении".

Кроме того, в Москве после вступления Зеленского в должность также отметили, что ожидают от нового главы государства сигналов и шагов по решению конфликта на юго-востоке Украины. Как сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко, Россия также ждет, что будет делать команда Зеленского, когда она будет сформирована, и хочет знать, кто будет представлять Киев в основных переговорных органах.