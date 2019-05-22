Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T01:05Z
https://ria.ru/20190522/1554781603.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155477/64/1554776415_0:51:1043:638_1036x0_80_0_0_c68701f313997fca899089bf76401c2a.jpg
РИА Новости

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

01:05
52943
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Москвом и Киевом. Об этом заявил глава администрации главы государства Андрей Богдан.
"Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение", — сказал чиновник в эфире телеканала "112 Украина".
Он уточнил, что на референдум вынесут вопрос о "достижении мирных договоренностей с Россией" и решении внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Для этой цели команда Зеленского планирует принять закон о референдуме.
Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что президент намерен встретиться с представителями бывшего главы государства Петра Порошенко, чтобы обсудить вопрос освобождения украинских пленных.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019
Вчера, 08:00
Враги Зеленского умолкли. Они готовятся к реваншу
Во время церемонии инаугурации Зеленский заявил, что предрасположен диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, а первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц. В России, в свою очередь, призвали украинского лидера начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".
На встрече с представителями Белого дома президент Украины призвал Вашингтон усилить ограничительные меры против Москвы. Зеленский, в частности, обвинил Россию в "агрессии" и назвал Соединенные Штаты "главным партнером Украины в ее преодолении".
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Вчера, 07:41
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Кроме того, в Москве после вступления Зеленского в должность также отметили, что ожидают от нового главы государства сигналов и шагов по решению конфликта на юго-востоке Украины. Как сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко, Россия также ждет, что будет делать команда Зеленского, когда она будет сформирована, и хочет знать, кто будет представлять Киев в основных переговорных органах.
Также российский полпред на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов предположил, что новый президент Украины сможет прекратить обстрелы и вооруженные провокации Киева в Донбассе. По словам политика, Зеленскому для этого нужно лишь отдать приказ прекращении огня собственным силовикам. Грызлов посетовал, что незадолго до смены власти на Украине ВСУ вновь усилили обстрелы гражданских объектов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
3311921131
Обсудить 82
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Детский сад - штаны на лямках, ей- Богу. Он теперь все через референдум будет делать. Или это такой хитровымудренный еврейский реверанс, чтобы поделить ответственность и прикрыть пятую точку в случае образования проблем? Сам то он будет чего-нить решать. Гавкает он в сторону Москвы и поливает ... без всякого референдума, просто по команде.
22 мая, 02:09
sspy59
83500017
А как вопрос то поставит? Согласны ли вы начать переговоры с агрессором о безоговорочной капитуляции (на выбор Украины или России)? :)
22 мая, 02:19
АЗАлександр Закупин
47140006
Рекомендуем
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
РИА
Новости
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Истребители Су-35С
ВВС США заявили о "перехвате" российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски
Лента
новостей
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис на Украине
Основная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны
Хургада, Египет
Дипломаты просят туроператоров не отправлять гостей в один из отелей Египта
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве. 20 мая 2019
Кадыров сравнил выступление Зеленского с обещаниями Ленина
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Зенитные ракетные комплексы С-400
CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
15:30Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
15:30Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
15:29В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
15:29На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
15:28Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
15:27В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
Лента новостейМолния