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РИА Новости

В Индонезии полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

00:48
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© AFP 2019 / BAY ISMOYOИндонезийская полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих в Джакарте. 22 мая 2019
Индонезийская полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих в Джакарте. 22 мая 2019
© AFP 2019 / BAY ISMOYO
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен протестующих перед зданием агентства по наблюдению за выборами (Bawaslu) в центральном районе Джакарты рано утром в среду по местному времени, сообщает местное издание Jakarta Globe.
Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после выборов. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей.
Уточняется, что полицейские три раза призывали протестующих разойтись, однако те не повиновались. Правоохранители применили слезоточивый газ, демонстранты в ответ начали забрасывать их камнями, стеклянными бутылками и петардами.
Протестующие являются сторонниками Субианто и кандидата в вице-президенты Сандиага Уно, которые отказались признать результаты выборов.
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Издание отмечает, что полицейские заявляли, что демонстранты могут протестовать только до начала вечерней молитвы Рамадана. Несколько протестующих были задержаны для дачи показаний, правоохранительные органы работают над поиском провокаторов.
Некоторые демонстранты подожгли несколько объектов рядом с местным рынком, пожарные занимаются тушением очагов возгорания.
В Индонезии 21 апреля прошли всеобщие выборы, на которых избирались президент и вице-президент, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровней. Каждый избиратель должен был заполнить пять бюллетеней и опустить их в пять разных урн. По предварительным данным, явка превысила 80%.
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