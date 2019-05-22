Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов

"Обычно парламент, с тех пор как я вошла в него в 2016 году после российского плена, никогда ничем не отличался. Это всегда были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза и лживые слова. <...> Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться. Я отдала год своей жизни в тюрьме, и, наверное, это стоило того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными", — сказала депутат.