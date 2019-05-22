Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о реакции коллег на ее арест.
По словам Савченко, она "увидела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние", когда ее лишили депутатской неприкосновенности и отправили в тюрьму.
"Обычно парламент, с тех пор как я вошла в него в 2016 году после российского плена, никогда ничем не отличался. Это всегда были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза и лживые слова. <...> Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться. Я отдала год своей жизни в тюрьме, и, наверное, это стоило того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными", — сказала депутат.
Дело Савченко
Надежда Савченко провела под стражей более года — ее задержали в здании Верховной рады 22 марта 2018-го, сразу после того как парламент лишил ее депутатской неприкосновенности.
Обвинения против депутата появились в связи с делом главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
17 апреля, 08:00Последняя Надежда. Для чего Киев выпустил Савченко на волю
Кроме того, по версии Генпрокуратуры Савченко собиралась устроить теракт в здании парламента: сперва "минометами обрушить купол Рады", а затем — "добить из автоматов" выживших. По этому обвинению Савченко грозило от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Сама она признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но, по ее словам, все это было "сюрреализмом и политической провокацией".
Шестнадцатого апреля суд освободил из-под стражи Савченко и Рубана.