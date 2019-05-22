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РИА Новости

Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов

00:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о реакции коллег на ее арест.
По словам Савченко, она "увидела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние", когда ее лишили депутатской неприкосновенности и отправили в тюрьму.

"Обычно парламент, с тех пор как я вошла в него в 2016 году после российского плена, никогда ничем не отличался. Это всегда были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза и лживые слова. <...> Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться. Я отдала год своей жизни в тюрьме, и, наверное, это стоило того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными", — сказала депутат.

Дело Савченко

Надежда Савченко провела под стражей более года — ее задержали в здании Верховной рады 22 марта 2018-го, сразу после того как парламент лишил ее депутатской неприкосновенности.
Обвинения против депутата появились в связи с делом главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
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Кроме того, по версии Генпрокуратуры Савченко собиралась устроить теракт в здании парламента: сперва "минометами обрушить купол Рады", а затем — "добить из автоматов" выживших. По этому обвинению Савченко грозило от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Сама она признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но, по ее словам, все это было "сюрреализмом и политической провокацией".
Шестнадцатого апреля суд освободил из-под стражи Савченко и Рубана.
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Ситуация на УкраинеНадежда СавченкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот, честно, завидую украинцам. Нам бы заменить большую часть депутатов в Госдуме на настоящих патриотов, вроде Савченко(
22 мая, 00:35
Загнивающий либерал
51302044
Чему завидовать? Нерпрофессионалам и проходицам , фашистам и марионеткам запада в Раде? Я не говорю , что в России все идеально, это отнюдь не так, но завидовать майданному неофашистскому пиночетовскому колониальному режиму не стоит.
22 мая, 04:09
АОАлександр Орлов
5200006
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