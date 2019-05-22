"У него был двойник". Сенсационные подробности жизни Николая Чудотворца

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные отмечают день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари — в народе этот праздник именуют Николой Вешним. Несмотря на всемирную популярность, жизнь и посмертная судьба этого святого окутана множеством тайн. О загадках святителя Николая — в материале РИА Новости.

Сенсационная рукопись

Один из самых первых на Руси храмов, воздвигнутый в 882 году в Киеве, был Никольским. А сколько церквей и часовен построено в честь святого в последующие столетия — не сосчитать.

В Русской православной церкви архиепископу Мирликийскому посвящены целых два праздника — по популярности они уступали разве что Пасхе и Троице: день преставления святителя (Никола Зимний, 19 декабря) и день перенесения его мощей — Никола Вешний (22 мая). А раньше на Руси, оказывается, был еще и Никола Летний — день его рождения, до XVII века отмечавшийся 24 августа, а затем 29 июля.

В эти дни в храмах читали житие святого, составленное в X веке византийским монахом Симеоном Метафрастом и на несколько столетий ставшее бестселлером православного мира. Как ни странно, приговор этому произведению вынесли именно священнослужители.

В 1720 году кардинал Николо Фалькони, копаясь в архивах Ватиканской библиотеки, нашел византийскую рукопись VIII века, где подробно описывалась жизнь "святителя Николая из Ликии". Он был архиепископом и прославился тем, что совершил множество чудес. А еще в молодости посетил Святую землю, где поклонился величайшим христианским святыням, а также пользовался большим уважением императора Юстиниана.

Последнее обстоятельство сильно смутило кардинала: ведь из жития Николая Чудотворца известно, что императором тогда был Константин (он правил в первой половине IV века), а Юстиниан царствовал в первой половине VI века. Да и в целом данные из найденной рукописи не сильно совпадали с общепринятым жизнеописанием. Тогда Фалькони сделал сенсационное заявление: составленное Симеоном Метафрастом житие — выдумка. То есть на протяжении нескольких столетий христиан попросту вводили в заблуждение.

Еще один Николай

Открытие Фалькони спровоцировало бурный спор среди ученых, не утихавший 150 лет. Конец ему в 1865 году положил русский эксперт — магистр богословия Киевской духовной академии архимандрит Антонин (Капустин), указавший на главную ошибку кардинала.

"Повторилось то, что случается с учеными весьма нередко. Вместо того чтобы отыскать и сопоставить между собой старые и новые Акты (жизнеописания святых. — Прим. ред.), занятый своей теорией человек (Фалькони. — Прим. ред.) не пошел далее нее, отчего еще больше более затруднил исследования о столь замечательном в христианском мире лице", — писал архимандрит.

Антонин исправил ошибку коллеги, проанализировав все так или иначе связанные с рукописью VIII века документы, и выяснил, что речь в ней идет вовсе не о Николае Чудотворце, а его двойнике — и об этом до сих мало кому известно.

В 85 километрах от города Миры (ныне Демре) расположен городок Пинара. Там в VI веке при императоре Юстиниане жил епископ Николай, которого тоже почитали святым за многочисленные чудеса. Но в VIII веке возникла большая путаница: переписчики не могли понять, какое из житий относится к Николаю Мирликийскому, а какое — к Николаю Пинарскому. В итоге в составленном в X веке Симеоном Метафрастом житии оказались смешаны две биографии.

"Можно удивляться, каким образом два лица, оба знаменитые, слились в представлении народном, а затем и в памяти церковной в один досточтимый образ, но отрицать факта нельзя. <…> Итак, два было святителя Николая", — этой фразой архимандрит Антонин развеял веками существовавшее убеждение, что в истории Церкви был лишь один Николай.

Путаница

Выводы архимандрита Антонина неоднократно подтверждались в течение XX века западными исследователями. Однако никто из них так и не удосужился отделить одно житие от другого. Лишь в 2004 году российскому историку Александру Бугаевскому удалось составить житие Николая Мирликийского без "инородных фрагментов" и с добавлением фактов, которые Симеон Метафраст тысячу лет назад по каким-то причинам отмел.

Кроме того, ученый выяснил, что святитель умер не в 345 году, как считалось, а пятнадцатью годами ранее. Это позволило разрешить еще одно противоречие. "По житиям — и греческой, и латинской, и славянской традиций — святитель Николай стал епископом до гонений императора Диоклетиана. То есть около 300 года. Получается, он был возведен в столь высокий сан в 20 лет, что маловероятно. Отчасти по этой причине некоторые западные богословы сомневались в достоверности образа святого Николая", — отмечает Бугаевский.

Возникшую путаницу с житиями святых Николаев историк объясняет просто: в первом тысячелетии нашей эры это имя было очень популярно в Малой Азии. "В описании жития Николая Пинарского вообще упоминаются семнадцать разных Николаев — в одном месте, в одно время (при императоре Юстиниане. — Прим. ред.)", — говорит он.

Ограбление тысячелетия

Такое многообразие святых с одним именем, живших примерно в одну эпоху, то и дело порождает "сенсации". Например, в 2017 году турецкие археологи заявили, что мощи Николая Чудотворца вообще никогда не покидали Миры — мол, его гробница замурована под полом местного храма, и никакого перенесения мощей в Бари не было.

Сама эта история с перенесением святыни удивительна. В XI веке итальянские города начали охоту за реликвиями, находившимися на захваченных мусульманами территориях. Причем делалось это не столько с целью спасения святынь, сколько из-за стремления прославить свою республику на всю Европу и обеспечить приток паломников. Вот и купцы города Бари, отчаянно конкурировавшие с Венецией и Генуей, провернули настоящую спецоперацию: по дороге в Антиохию они — под видом паломников — внимательно изучили храм, где находилась мраморная гробница святителя, а на обратном пути заявились туда уже с вооруженным отрядом и, ворвавшись в церковь, забрали мощи из саркофага. Теперь они хранятся под двумя каменными плитами в базилике святого Николая в Бари.

А торопиться надо было вот почему: на святыню позарились венецианцы, которые спустя некоторое время добрали то, что не успели унести барийцы, — и теперь примерно шестая часть останков святителя хранится в Венеции.

Правда, турецкие ученые предположили, что охранявшие святыню греки обманули всех и указали иноземцам на гробницу мученика Федора, которая была в том же храме. Однако их теорию опровергли специалисты Университета Кэмпбелла из США: купцы из Бари настолько подробно описали свою авантюру, что все приведенные ими факты достаточно легко проверяются.

"Сохранность мощей изумляет"

Долгое время жители Бари отчаянно спорили с венецианцами — мол, у них-то настоящие мощи святителя Николая. Однако генетические исследования останков в обоих городах показали, что они принадлежат одному и тому же человеку. Более того, им действительно был малоазийский грек, живший в конце III — начале IV века.

На костях святителя судмедэксперты нашли следы многочисленных переломов — вероятно, его неоднократно жестоко избивали в тюрьме, о чем упоминается в житии. Последний раз часть мощей Николая Чудотворца — девятое левое ребро — исследовали два года назад, перед принесением в Россию. Тогда святыне, впервые в истории покинувшей Бари, поклонились более двух миллионов человек.

"Косточка минерализированная. Несмотря на то, что она достаточно хрупкая и, в отличие от костей живого человека, не такая эластичная, ее прочность в целом сохранена. И если мы поймем, что святитель Николай жил почти 1700 лет назад, то вызывает изумление сохранность этой частицы мощей," — рассказывает профессор Университета Бари Франко Интроне.