СК в Петербурге вызвал Гительсона для предъявления обвинения

В июне 2017 года в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение федерального министерства юстиции Австрии по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности.

Ранее Гительсон был осужден на три года лишения свободы за хищение 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. После того как он вышел на свободу, он уехал в Австрию.

"В настоящее время Гительсон вызван в следственные органы для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий", — сказано в сообщении.