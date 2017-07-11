Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2017-07-11T16:48Z
https://ria.ru/20170711/1498297702.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/98359/63/983596349_0:114:1722:1089_1036x0_80_0_0_4f6710e7002bf4170af52c56ff783b87.jpg
РИА Новости

СК в Петербурге вызвал Гительсона для предъявления обвинения

11 июля 2017, 16:48
0
© РИА Новости / Семен Лиходеев / Перейти в фотобанкЭкс-владелец банка ВЕФК Александр Гительсон. Архивное фото
Экс-владелец банка ВЕФК Александр Гительсон. Архивное фото
© РИА Новости / Семен Лиходеев
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Экс-председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона, подозреваемого в мошенничестве, вызвали в следственные органы для предъявления обвинения, сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.

Судебный молоток. Архивное фото
14 ноября 2016, 17:55
В Петербурге суд взыскал с Гительсона 5 млрд рублей по долгам ИнкасбанкаАрбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с бывшего председателя совета директоров и бенефициара обанкротившегося Инкасбанка Александра Гительсона более пяти миллиардов рублей в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации.

По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям.

Ранее Гительсону было предъявлено обвинение в совершении этого преступления, однако он скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрии.

В июне 2017 года в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение федерального министерства юстиции Австрии по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности.

Ранее Гительсон был осужден на три года лишения свободы за хищение 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. После того как он вышел на свободу, он уехал в Австрию.

"В настоящее время Гительсон вызван в следственные органы для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий", — сказано в сообщении.

Оценить 0
Санкт-Петербург
Рекомендуем
Мессенджер WhatsApp
WhatsApp ограничил отправку сообщений по всему миру
РИА
Новости
-->
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018
Захарова ответила на слова Чубайса о его "экономических достижениях"
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Х Гайдаровском форуме. 16 января 2019
Чубайс ответил Захаровой на критику своих слов о бедной России
Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей
Лента
новостей
Выдача новых номерных знаков
ГИБДД намерена обязать автовладельцев получать госномера по месту прописки
Остров Шикотан
Песков прокомментировал сообщения о согласии Японии на часть Курил
Десятирублевая монета
"Лучше б отказали": мать из Таганрога рассказала о пособии в 47,5 рубля
БТР-80 опрокинулся в ущелье в Абхазии
Опубликовано видео с места падения российского БТР в ущелье в Абхазии
Газохранилище на Украине
"Нафтогаз" заявил о готовности снизить сумму иска к "Газпрому"
Военная база в центральной афганской провинции Вардак после нападения. 21 января 2019
В Афганистане более 120 силовиков погибли при атаке талибов на военную базу
Жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова
Умерла самая пожилая жительница России
В Солсбери приступили к очистке связанных с отравлением Скрипалей мест
Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ из-за дела Скрипалей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе
Сухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
Острова без договора: в чем главная сложность Курильского вопроса
Российские рубли
Власти Таганрога выделили многодетной семье пособие в 47,5 рубля, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:16Педерсен считает военное решение конфликта в Сирии невозможным
18:15В Брюсселе начались переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа
18:10Выборы мэра Гданьска вместо убитого Павла Адамовича пройдут 3 марта
18:03Пензенский депутат предложил списать долги жителей за газ по примеру Чечни
18:03Слуцкий назвал санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей противоправными
18:01Иракско-сирийская рабочая группа обсудила открытие КПП на границе
18:01Истребитель ВВС Марокко потерпел крушение на севере королевства
17:57Володин получил приглашения посетить Кубу и Катар
17:56В РАН отложили голосование о присвоении звания профессора патриарху Кириллу
17:55В ОБСЕ призвали Киев расследовать нападение на офис газеты в Херсоне
17:55Россия, Украина и ЕК в Брюсселе будут обсуждать только транзит газа
17:54ЦИК направил в МИД список кандидатур наблюдателей на выборы в Украине
17:51Жириновский заверил, что депутаты ЛДПР откажутся от пенсионных надбавок
17:51Москвичей попросили кормить птиц в морозы творогом и салом
17:46В ЛНР оценили межпарламентское соглашение с Крымом
17:43В Доме кино прошло прощание с фронтовым кинооператором Борисом Соколовым
17:43Владимирская область проводит дополнительную вакцинацию из-за вспышки кори
17:40В Калининграде мужчина заплатил в церковной лавке купюрой "банка приколов"
17:40В Пекине журналисты устроили "давку" в погоне за докладом по ВВП Китая
17:37Суд оставил в силе акты о взыскании с Центра Хруничева более 578 млн рублей
Лента новостей