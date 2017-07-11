СК в Петербурге вызвал Гительсона для предъявления обвинения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Экс-председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона, подозреваемого в мошенничестве, вызвали в следственные органы для предъявления обвинения, сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.
По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям.
Ранее Гительсону было предъявлено обвинение в совершении этого преступления, однако он скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрии.
В июне 2017 года в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение федерального министерства юстиции Австрии по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности.
Ранее Гительсон был осужден на три года лишения свободы за хищение 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. После того как он вышел на свободу, он уехал в Австрию.
"В настоящее время Гительсон вызван в следственные органы для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий", — сказано в сообщении.