Императорский бизнес, или Особенности работы современного Петра

"В Петербург я переехал сразу после школы и кем только к тому времени не работал: дворником, строителем, пекарем, грузчиком, озеленителем. Попробовать себя в качестве Петра мне предложил друг: ему позвонила "Екатерина Первая" и попросила выйти на замену, ее "Петр" запил. Друг порекомендовал меня. За четыре года я поработал практически на всех значимых точках: от стрелки Васильевского острова до Медного всадника", — рассказал Петров.

Царская доля

Именно у памятника работы Фальконе Леонид назначил встречу. Здесь он проработал императором почти два года. По словам Петрова, у каждой «исторической точки» в городе есть свой хозяин — и, как показывает практика, не с каждым из них можно сработаться.

"Весь центр города поделен на сферы влияния, все об этом знают и на чужие территории не посягают, поэтому конфликтов у конкурентов не бывает. Я не раз переходил от одной конторы к другой, так как не мог поладить с начальством. Полиция относятся к ряженым лояльно, хозяева точек заранее улаживают такие вопросы. Только у Спаса на Крови их периодически гоняют, как я понимаю, ряженые там стоят не совсем "легально". Основные персонажи для фотоснимков: Петр Первый и Екатерина, иногда нанимают гусаров", — говорит Петров.

По его словам, чаще всего ряженые ходят по парам, к ним прикрепляют фотографа, который заведует кассой. Одна фотография с Петром стоит двести рублей, в конце дня весь заработок делится на четыре части: Петр Первый и Екатерина получают по двадцать пять процентов от выручки. Костюмы шьет на заказ сама организация и предоставляет их актерам. Историческая достоверность таких нарядов, как правило, поверхностна.