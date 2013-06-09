Императорский бизнес, или Особенности работы современного Петра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости, Виктория Дубовская. Основатель Петербурга Петр Первый, которому в воскресенье "стукнул" 341 год, живет отнюдь не только в памяти горожан. Каждый день на улицы северной столицы и ее пригородов выходят не меньше дюжины "императоров", чей бизнес – фотографироваться с туристами.
Легка ли сегодня "царская" жизнь и почему современному Петру не нужен иностранный язык, узнала корреспондент РИА Новости Виктория Дубовская.
Не Первый, а пятый
Большинство "августейших особ", гуляющих по городу, отвечать на вопросы корреспондента наотрез отказываются. По их словам, существует строгое начальство, которое не поощряет общения с прессой. Что за начальство – выяснить не удалось, но, как известно, уличная сфера услуг во много базируется на серых, полулегальных схемах.
Удача пришла лишь с пятой попытки — и не на улице, а в социальных сетях. Леонид Петров (с самой говорящей фамилией для его деятельности) согласился рассказать о своей профессии. Вероятно, его общительность связана с тем, что он уже поднялся по карьерной лестнице: теперь Петров не стоит на улице, а проводит в царском образе свадьбы, корпоративы и водные экскурсии. Леонид соответствует образу императора-исполина как никто другой: высокий рост, собственные длинные черные волосы. Такие данные приветствуются, хотя и не являются обязательными для тех, кто избрал петровский путь. По словам Леонида, "царем" он стал случайно — благодаря знакомой "Екатерине Первой", неизменной спутнице Петра на улицах Петербурга.
"В Петербург я переехал сразу после школы и кем только к тому времени не работал: дворником, строителем, пекарем, грузчиком, озеленителем. Попробовать себя в качестве Петра мне предложил друг: ему позвонила "Екатерина Первая" и попросила выйти на замену, ее "Петр" запил. Друг порекомендовал меня. За четыре года я поработал практически на всех значимых точках: от стрелки Васильевского острова до Медного всадника", — рассказал Петров.
Царская доля
Именно у памятника работы Фальконе Леонид назначил встречу. Здесь он проработал императором почти два года. По словам Петрова, у каждой «исторической точки» в городе есть свой хозяин — и, как показывает практика, не с каждым из них можно сработаться.
"Весь центр города поделен на сферы влияния, все об этом знают и на чужие территории не посягают, поэтому конфликтов у конкурентов не бывает. Я не раз переходил от одной конторы к другой, так как не мог поладить с начальством. Полиция относятся к ряженым лояльно, хозяева точек заранее улаживают такие вопросы. Только у Спаса на Крови их периодически гоняют, как я понимаю, ряженые там стоят не совсем "легально". Основные персонажи для фотоснимков: Петр Первый и Екатерина, иногда нанимают гусаров", — говорит Петров.
По его словам, чаще всего ряженые ходят по парам, к ним прикрепляют фотографа, который заведует кассой. Одна фотография с Петром стоит двести рублей, в конце дня весь заработок делится на четыре части: Петр Первый и Екатерина получают по двадцать пять процентов от выручки. Костюмы шьет на заказ сама организация и предоставляет их актерам. Историческая достоверность таких нарядов, как правило, поверхностна.
Конторы, работающие с историческими персонажами, занимаются не только ряжеными. У Медного всадника, например, стоят уличные торговцы сувенирами, художники, кузнецы. Все они подчинены одному начальству. Правда, распространяться об этом "Петр Первый" не пожелал. Леонид не работает на улице уже год, но с коллегами по цеху до сих пор поддерживает дружеские отношения, с каждым здешним обитателем здоровается за руку.
Главное — выносливость
"Сезон длится с мая по сентябрь. Бывают всплески на новогодние каникулы, все остальное — уже межсезонье, которое особых денег не приносит, но и тогда тоже приходится работать. Можно весь день простоять за триста рублей, потому что кроме людей, возвращающихся с работы, никто мимо не проходит. Летом, конечно, заработок намного больше, но есть трудности. Медный всадник находится на открытом месте. Ни тенечка. В жаркие дни памятник накаляется. И ты вместе с ним. Только представьте: на вас синтетическая рубашка, суконная жилетка, шерстяной кафтан, костюм был сделан на манер мундира Преображенского полка. В нем уже через четверть часа станет плохо, а у нас рабочий день с десяти утра до позднего вечера. Зимой – в том же костюме, никакого утепленного варианта нет. Не каждый такое выдержит", — рассказывает "Петр Первый".
Выносливость – одно из основных требований к кандидату на должность исторической личности. Знание иностранных языков не помешает, но необязательно. Леонид, например, может пригласить фотографироваться на шести языках, но, как оказалось, это умение не востребовано.
"Вопреки распространенному мнению иностранцы практически никогда не фотографируются с ряжеными. Они понимают, каких исторических личностей мы изображаем, в этом им помогают гиды, но тратить деньги не спешат. Охотнее всего фотографируются соотечественники из российской глубинки и туристы из стран ближнего зарубежья", — говорит он.
По его словам, петербуржцы, в основном, негативно относятся к ряженым. "Сфотографироваться? Да я здесь всю жизнь живу, это вы должны со мной фотографироваться!". Реакция такая, как будто мы им временную регистрацию предлагаем. Знания о личности Петра и истории города тоже почти никого не интересуют. Чаще всего задают вопросы о том, где можно дешево поесть, где найти туалет и почему у меня накладные усы. Это не актерско-просветительская работа, а обычная торговля лицом", — пояснил Леонид.
Путь в актеры
Леонид рассказывает о всех профессиональных трудностях с улыбкой, для него плюсы этой работы всегда перевешивали минусы.
"Для меня в работе главное — общение с людьми и позитив. Когда только закончил школу, я не представлял, чем хотел заниматься. Я вообще не имел никакого отношения к творчеству, актерству. Если бы мне сейчас было восемнадцать, то я бы прямиком отправился на Моховую (поступать в Академию театрального искусства – В.Д.). Эта работа помогла мне понять, чем я хочу заниматься. Теперь я выступаю в роли Петра на праздниках, мне интересно развиваться в этом направлении. Да, я не имею постоянного места работы, но такой образ жизни меня устраивает. Посмотрим, что будет дальше", — размышляет "царь".