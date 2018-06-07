Китай создал "зону свободной культуры"

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"
В Пекине в день нашего прилета было 38 градусов. Мы остановились в элегантном, никогда не закрывающемся музее (!) — в гостинице A.C.ART MUSEUM Hotel — A.C.EMBASSY Hotel в посольском районе Пекина. Во всех комнатах, сюитах, в библиотеке, в главной гостиной, в холле внизу, — на всех этажах можно видеть оригиналы итальянских, французских и китайских мастеров 18 — 21 веков. А в библиотеке вы обнаружите картину с китайскими героями по мотивам шедевра Ильи Репина "Бурлаки на Волге". Начало музею-гостинице положила частная коллекция Музея каменного искусства г-на Ли Цзинцзе, энтузиаста и главного менеджера коллекции, а теперь он же — гостеприимный хозяин этого мраморного дворца.
Удовлетворены потребительские страсти первого, ошеломительного взлета Китая. Теперь же там хотят большего — быть первыми во всем, что касается качества жизни и ее неотъемлемой части — культуры. А это очень серьезная честолюбивая заявка и двигатель дальнейшего развития Поднебесной.
Трудно забыть невозмутимо-удовлетворенное выражение лица лидера Китая в Давосе, когда он, выслушав всех, уверенно заявил, что теперь его страна превращается в глобальную державу и будет участвовать в форматировании правил международной политики и не только. Тем самым он подтвердил, что Китай становится главным бенефициаром процесса глобализации, получая от него больше, чем любая страна Евросоюза и даже США.
Форум инноваций и развития в международной культурной торговле, проходивший в Пекине 30 мая, продемонстрировал, как непосредственно реализуется установка Си Цзиньпина на усиление внимания к проблемам культуры и торговли.
Как рассказал на приеме в честь членов Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" господин Чжао Вэй, глава и генеральный менеджер Пекинской свободной экономической зоны "Порт свободной культуры", поводом для проведения широкоформатного форума явилось учреждение государственной Пекинской экономической зоны неподалеку от столичного аэропорта. Сама идея зоны представляет, естественно, громадный интерес для отраслей культуры, проводящих выставки, конференции, концертные турне, гастроли театров, кинофестивали, аукционов, торгующих предметами роскоши и искусства.
В этой сфере обычными препонами являются таможенные и визовые осложнения, завышенные налоги на приобретение и продажу коллекционных предметов всех видов. Открытие же новой Пекинской зоны позволяет всем представительствам международного сообщества получать официально, не по знакомству, привилегии и послабления как в налогообложении (вплоть до освобождения от него), так и гарантии безвизового въезда в Пекин продолжительностью в 5 дней для ведения переговоров и заключения сделок в этой сфере. Вся территория зоны без исключения ориентирована только на сферу культуры — что тоже косвенно свидетельствует о возросшем уровне жизни китайского общества.
Международный центр науки и культуры "ЗИНОВЬЕВ" будет располагаться в здании С3, где разместятся представители бизнеса культуры как из России, так из Германии и Китая. Мариинский театр из Санкт-Петербурга заявил уже о своем желании иметь представительство в этом здании. Есть и другие интересные заявки из сфер культуры и СМИ.
На открытии Форума выступали философы, экономисты, ведущие менеджеры, модельеры Китая — Лю Ву, вице-президент Пекинского международного инвест-холдинга; Вэй Пэнцзюй — профессор, декан Института культурных и экономических исследований; Чен Шаошу — выигравший права на франчайзинг на Олимпийских играх в Пекине-2008, в Лондоне-2012 и в Рио-де-Жанейро-2016; доктор Цзян Цици — известнейший организатор выставок и промоутер связей китайской арт-индустрии на международном рынке и другие.
Обходные пути на опережение в решении логистических задач в евразийской торговле представляются единственно возможными, когда речь заходит, по выражению русского мыслителя Александра Зиновьева о том, "как нам переумнить Запад".