Китай создал "зону свободной культуры"

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"

В Пекине в день нашего прилета было 38 градусов. Мы остановились в элегантном, никогда не закрывающемся музее (!) — в гостинице A.C.ART MUSEUM Hotel — A.C.EMBASSY Hotel в посольском районе Пекина. Во всех комнатах, сюитах, в библиотеке, в главной гостиной, в холле внизу, — на всех этажах можно видеть оригиналы итальянских, французских и китайских мастеров 18 — 21 веков. А в библиотеке вы обнаружите картину с китайскими героями по мотивам шедевра Ильи Репина "Бурлаки на Волге". Начало музею-гостинице положила частная коллекция Музея каменного искусства г-на Ли Цзинцзе, энтузиаста и главного менеджера коллекции, а теперь он же — гостеприимный хозяин этого мраморного дворца.

Подавляющее число гостей в отеле-музее — китайцы, в одиночку и парами. Неутолимый интерес населения Китая к культуре, истории и мировой цивилизации велик: в этом легко убедиться, посмотрев на длиннющие очереди из китайцев в европейские музеи, увидев восхищенных и плачущих китаянок, потрясенных полотнами Моне и Ван Гога, узнав о количестве музыкальных школ в этой необыкновенной стране. Сегодня Китайская Народная Республика победила нищету, накормила все свое почти полуторамиллиардное население, построила миллионы квадратных метров суперсовременных жилых зданий, создала невиданные по комфорту и качеству тысячекилометровые автобаны и скоростные железные дороги, чуть ли не в каждую деревню провела оптоволоконную связь.

Удовлетворены потребительские страсти первого, ошеломительного взлета Китая. Теперь же там хотят большего — быть первыми во всем, что касается качества жизни и ее неотъемлемой части — культуры. А это очень серьезная честолюбивая заявка и двигатель дальнейшего развития Поднебесной.

Трудно забыть невозмутимо-удовлетворенное выражение лица лидера Китая в Давосе, когда он, выслушав всех, уверенно заявил, что теперь его страна превращается в глобальную державу и будет участвовать в форматировании правил международной политики и не только. Тем самым он подтвердил, что Китай становится главным бенефициаром процесса глобализации, получая от него больше, чем любая страна Евросоюза и даже США.

Члены Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" - Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"; Сергей Беляков, 1-й заместитель генерального директора Института ЕАЭС; Ванг Хайкинг, создатель проекта "Русский Конфуций - Александр Зиновьев" Члены Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" - Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"; Сергей Беляков, 1-й заместитель генерального директора Института ЕАЭС; Ванг Хайкинг, создатель проекта "Русский Конфуций - Александр Зиновьев"

Форум инноваций и развития в международной культурной торговле, проходивший в Пекине 30 мая, продемонстрировал, как непосредственно реализуется установка Си Цзиньпина на усиление внимания к проблемам культуры и торговли.

Форум инноваций и развития в международной культурной торговле в Пекине Форум инноваций и развития в международной культурной торговле в Пекине

Как рассказал на приеме в честь членов Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" господин Чжао Вэй, глава и генеральный менеджер Пекинской свободной экономической зоны "Порт свободной культуры", поводом для проведения широкоформатного форума явилось учреждение государственной Пекинской экономической зоны неподалеку от столичного аэропорта. Сама идея зоны представляет, естественно, громадный интерес для отраслей культуры, проводящих выставки, конференции, концертные турне, гастроли театров, кинофестивали, аукционов, торгующих предметами роскоши и искусства.

Ольга Зиновьева на форуме инноваций и развития в международной культурной торговле в Пекине Ольга Зиновьева на форуме инноваций и развития в международной культурной торговле в Пекине

В этой сфере обычными препонами являются таможенные и визовые осложнения, завышенные налоги на приобретение и продажу коллекционных предметов всех видов. Открытие же новой Пекинской зоны позволяет всем представительствам международного сообщества получать официально, не по знакомству, привилегии и послабления как в налогообложении (вплоть до освобождения от него), так и гарантии безвизового въезда в Пекин продолжительностью в 5 дней для ведения переговоров и заключения сделок в этой сфере. Вся территория зоны без исключения ориентирована только на сферу культуры — что тоже косвенно свидетельствует о возросшем уровне жизни китайского общества.

Здания этой свободной зоны разбираются как горячие пирожки - много иностранных флагов уже развиваются над ними, хотя официальное открытие комплекса ожидается к началу октября сего года Здания этой свободной зоны разбираются как горячие пирожки - много иностранных флагов уже развиваются над ними, хотя официальное открытие комплекса ожидается к началу октября сего года

Международный центр науки и культуры "ЗИНОВЬЕВ" будет располагаться в здании С3, где разместятся представители бизнеса культуры как из России, так из Германии и Китая. Мариинский театр из Санкт-Петербурга заявил уже о своем желании иметь представительство в этом здании. Есть и другие интересные заявки из сфер культуры и СМИ.

Макет комплекса Пекинской свободной экономической зоны "Порт свободной культуры" Макет комплекса Пекинской свободной экономической зоны "Порт свободной культуры"

На открытии Форума выступали философы, экономисты, ведущие менеджеры, модельеры Китая — Лю Ву, вице-президент Пекинского международного инвест-холдинга; Вэй Пэнцзюй — профессор, декан Института культурных и экономических исследований; Чен Шаошу — выигравший права на франчайзинг на Олимпийских играх в Пекине-2008, в Лондоне-2012 и в Рио-де-Жанейро-2016; доктор Цзян Цици — известнейший организатор выставок и промоутер связей китайской арт-индустрии на международном рынке и другие.

Программа форума инноваций и развития в международной культурной торговле Программа форума инноваций и развития в международной культурной торговле

Программа форума инноваций и развития в международной культурной торговле Программа форума инноваций и развития в международной культурной торговле

Обращаясь к собравшимся со словами о цивилизации, создавшей порох, шелк и бумагу, я напомнила о необходимости построения дополнительных путей понимания и взаимодействия народов и культур, так как вместе легче поддерживать зыбкий огонек жизни хрупкого существа по имени человек, которого Блез Паскаль называл "тростником, но тростником мыслящим". Спасение и сохранение объектов всемирного исторического наследия и доступность к ним должны объединять сегодня представителей культуры, науки, образования и искусств планеты Земля, — таков был лейтмотив моего выступления.

Кроме тем, касавшихся непосредственно задач Форума, мы с Сергеем Беляковым, членом Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", озвучили новую версию концессионного трансконтинентального проекта — строительства скоростного железнодорожного коридора Пекин — С.-Петербург — Европа, который позволит решить задачу транспортировки грузов из Китая в Западную Европу и тем самым расширить для Китая европейский рынок, дороги к которому перекрываются всевозможными санкциями и уловками со стороны заокеанских стратегов. Доставка грузов не обходными маршрутами, а по (проходящей в основном по территории России) скоростной железной дороге позволит сократить длительность перевозок до считанных дней, в то время как на сегодняшний день этот процесс затягивается на декады.

Единственное условие такого решения — строительство именно железнодорожной магистрали. Что касается себестоимости проекта и его реализации, то и в России, и в Китае есть высококачественные проектировщики и строительные кадры, а окупаемость гигантского евразийского проекта предполагается в пределах ближайших десятилетий. Сам проект не является фантастикой — ведь смогла же Россия, невзирая на скепсис, отрицательные прогнозы и антироссийские санкции, в стремительные сроки возвести Керченский мост.

Обходные пути на опережение в решении логистических задач в евразийской торговле представляются единственно возможными, когда речь заходит, по выражению русского мыслителя Александра Зиновьева о том, "как нам переумнить Запад".