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Зиновьевский клуб

Как переиграть глобальную олигархию и сформировать новый мировой порядок

19:4707.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИскандер Валитов, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фотоИскандер Валитов, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Искандер Валитов, для РИА Новости

Дмитрий Куликов в своей последней статье дает точный взгляд на текущую мировую ситуацию. В мире идут два противоположных процесса. С одной стороны, США пытаются сохранить свою гегемонию, для чего создают максимум проблем всем, кому только можно: пытаются ослабить своих актуальных и потенциальных конкурентов санкциями, провокациями, революциями, разжиганием этнических и конфессиональных конфликтов, организацией террористических атак… Им нужен раздробленный, обессиленный, сломленный, раздираемый противоречиями и конфликтами, утративший всякую способность к сопротивлению мир. Мир, в котором не останется самостоятельных субъектов. Мир, в котором каждому можно навязать тот тип отношений и тот размер дани, который они (США) сочтут для себя полезным. С другой стороны, набирает обороты процесс создания альтернативного мироустройства — без гегемонии США. Девятый саммит БРИКС в китайском Сямэне — тому прямое свидетельство.

Флаги США и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Как и когда рассыплется карточный домик коллективного Запада

Нельзя недооценивать возможности США. Эти возможности по деструкции других государств еще велики, и вреда разным народам и странам американские элиты принесут немало. Но США находятся сегодня на "неправильной стороне истории". Исповедуемая ими модель миропорядка нежизнеспособна, а посему их активности по дестабилизации всех и вся являются уже судорогами бессилия.

То, насколько быстро человечество пройдет создаваемую США опасную зону турбулентности, зависит от скорости складывания альтернативного миропорядка. Чем эта скорость определяется и как можно на нее повлиять, мы и обсудим в этой статье.

В чем альтернатива?

Современный капиталистический миропорядок носит проектный характер, что убедительно показывает Тимофей Сергейцев в своей последней публикации на Ria.ru. Он не сам сложился и не произрос из предшествующей формации. Нет, его целевым образом сложили ростовщики, банкиры, оптовые торговцы. Они придумали и создали такую денежную систему, которая определяет условия осуществления любой другой деятельности, в том числе (или прежде всего) научной и инженерной. Они принудили государства и прочие институты обслуживать ее.

Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong, File
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Фактически, они придумали как всех "съесть". Они поменяли сущность денег, из средства обмена превратив их в средство откачивания реальных активов из любой социальной и деятельностной системы. И теперь от решений определенной группы лиц зависят цены продуктов и услуг, кредитов, ресурсов, уровень платежеспособного спроса и прочие важные параметры. Каждый получит ровно столько, сколько "там" решат. А если вдруг кто-то сумеет что-то накопить, то опять-таки не ему решать судьбу своих накоплений. Потому что это "их" мир, "их" система, в совершенстве заточенная под олигархические интересы. Той экономики, которую описал Маркс и которую много раз в различных версиях переписали другие известные экономисты, давно не существует. Может, ее и не было никогда.

Глобализация по-американски означает одно: включение всех народов и стран в эту денежную систему. Система доллара — это система глобального управления, поддерживаемая всей мощью государственной машины США, ее спецслужбами, вооруженными силами, мировыми СМИ, Голливудом и др. Пока ты пользуешься их деньгами — ты вынужден жить и играть по их правилам и будешь иметь то, что будет тебе позволено. И тут нет никакой конспирологии, поскольку речь не идет ни о каком заговоре. Просто такова социальная структура, и США — бенефициары той системы, которую сложили и поддерживают в течение последних 300-400 лет и вместе с которой сами в качестве глобальной олигархии воспроизводятся.

© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Доллары США

Продюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Борьба внутри американских элит в эпоху утраты смысла
Сегодня пространство жизни внутри олигархического проекта для большинства его вольных и невольных участников сжимается. Система оказалась нежизнеспособна. Если раньше условия жизни в ней были приемлемы, то теперь — уже нет. Спрашивается, что можно этому противопоставить? В чем, собственно, состоит альтернатива?

Мало выйти из-под власти мировой олигархии и построить свою денежную систему. Может так оказаться, что это не станет альтернативой. Может получиться, как у графа Монте-Кристо, который, выйдя из одной камеры, оказался в другой, точно такой же. Через какое-то время выяснится, что ты просто воспроизвел прежнюю систему и идешь вновь по тому же кругу.

Альтернатива может быть связана только с другим глобальным проектом, с проектом другой социальной структуры. И он должен быть привлекателен для его участников.

Скорость, с которой будет распадаться американский глобальный проект, будет сильно зависеть от того, насколько комфортно будут себя чувствовать страны и народы на новом пути. Поэтому надо ответить на вопрос, какого нового мирового порядка хотело бы для себя большинство из них? Ведь очевидно, что далеко не все хотят занять место падающего гегемона или стать его уменьшенными региональными копиями. Очень многим на самом деле надоела нынешняя мировая власть, многие готовы к переменам и хотят их.

© Fotolia / mantinovМировая власть
© Fotolia / mantinov
Мировая власть

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нам повезло жить в самый ответственный момент мировой истории
Для нас с нашим типом имперского опыта достаточно очевидны принципы, на которых может быть выстроен новый порядок. Большинство стран хотят справедливых отношений, где никто никого не обирает. Где достаток каждого является целевой функцией глобальной (или региональной) системы. Где каждый может быть услышан, понят и каждому создаются возможности достижения полного достатка и высокого качества жизни в соответствии с его особенными предпочтениями и неповторимыми ценностями. Каждый пользуется всеми возможностями системы в полном объеме. И если у кого-то что-то не получается — это не только его проблема, это проблема всей системы. Вся глобальная система в этом случае начинает думать, как ему помочь и что нужно для этого поменять в ней самой. Явно это должна быть система не капиталистического типа с ее ориентацией на прибыль, грабеж и геноцид.

И если кто-то при таком порядке начинает себя "плохо вести", проявляет агрессию, то всем следует озадачиться вопросом — в чем этот партнер (без всяких кавычек) был обделен? И как обеспечить то, в чем он нуждается? Как его самого привести к адекватному пониманию и себя, и ситуации? Нет же беспричинного зла. Агрессивность всегда имеет основания. Именно так надо бы, например, подходить к проблеме, возникшей с ядерно-ракетной программой КНДР.

© REUTERS / KCNAЗапуск ракеты КНДР
© REUTERS / KCNA
Запуск ракеты КНДР

Атмосфера вместо власти

Как такая система может быть создана? Как она из утопических пожеланий может стать проектом? Как всегда, только одним способом: кто-то начнет себя отождествлять с новой установкой. Кто-то решит, что построение нового миропорядка — это его дело. Что он — носитель этого нового миропорядка. Следовательно, нужно дать дорогу тем, кто сделает ставку на этот проект. Кто будет проектировать, реализовывать и сам расти вместе с глобальным системным проектом. Должна сложиться новая элита, с одной стороны, национально укорененная, а с другой, наднационально ориентированная. Элита, которая знает и чувствует свои корни, но при этом может думать за весь мир и остальных его участников. Тогда она станет мотором, ускорителем, интенсификатором нового миропорядка. Новый миропорядок сам, без людей, связывающих с ним свою судьбу, не сложится. 

Новые глобалисты и должны сформироваться в ходе проектирования нового мирового порядка как коллективного рабочего процесса.

Существенно, что новая глобальная элита — это не власть и не административная надстройка. Прежде всего это функция рефлексии и конструктивного мышления, функция поиска баланса и гармонии. Проект нового миропорядка — это проект взаимодействия, коллективной ответственности и коллективного мышления. Фактически выращивание нового миропорядка — это создание новой атмосферы в отношениях стран и народов. Можно сказать, что это вспышка духовности.

Флаги мира
© Fotolia / vege
Мировая политика: о старом, полезном для понимания нового

Никто не должен навязывать новый порядок, здесь акцент должен делаться на понимании всех и каждого и коллективных усилиях по достижению того особенного достатка, который хотят народы, этносы, социальные группы. Первостепенное значение здесь будет иметь атмосфера доверия, сопереживания, уважения, доброжелательства, духовный порыв участников. Нам не надо идти по пути евробюрократии, которая занята тем, что фактически продолжает обслуживать интересы капитала, при этом все и вся регламентирует и унифицирует. Путин на недавнем саммите БРИКС сказал, что "это очень перспективное, без всяких сомнений, объединение". Важно, чтобы из объединения по интересам БРИКС дорос до проектирования и реализации новых, доселе небывалых моделей отношений между странами и народами. И это все произойдет. Потому что альтернативы этому пути нет. Мировая антиолигархическая контрреволюция неизбежна. Собственно, она уже идет.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС с главами приглашенных государств. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС с главами приглашенных государств. 5 сентября 2017

Уверен: возникнет новая мировая элита, нацеленная на всеобщее благо, изобилие, развитие института государства.

Россия сыграет в этих процессах одну из ключевых ролей. Уже сегодня у нас есть готовое "торговое предложение". Мы можем защитить суверенитет любого обратившегося к нам государства, что успешно продемонстрировали наши ВКС в Сирии.

Военнослужащие на палубе авианосца ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017
© REUTERS / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown
Америка возвращается на круги своя, или Проекция внутреннего хаоса
В современном мире — это уникальное и очень ценное предложение. Но у нас есть еще и более важные ресурсы. Это наши способности понимания, любви, сопереживания, рефлексии, мышления. Мы можем любить чужое, как свое. Это все то, что можно назвать русской духовностью. Это и есть та база, на которой может состояться альтернативный миропорядок. Не зря именно Россия выступила инициатором создания БРИКС. Мы можем привести всех к новому пониманию, как все должно быть устроено. Включая сами США (имея в виду под этой аббревиатурой государство и народ Соединенных Штатов, а не олигархическую властную надстройку, использующую американские государство и народ в качестве инструмента).

Наше предложение будет гораздо интереснее и выгоднее предложения нынешней глобальной олигархии. Нет у них уже ничего, кроме угроз, давления и грабительских соглашений. Правда, нам придется привести в порядок самих себя, окончательно протрезветь, очиститься и мобилизоваться.

Мир ждет от нас именно этого.

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Зиновьевский клуб
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