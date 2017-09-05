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Зиновьевский клуб

Передел мира или его переделка

13:2705.09.2017
(обновлено: 13:28 05.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДмитрий Куликов, Член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодняДмитрий Куликов, Член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Системный кризис мира в эпоху глобализации, принципиальные характеристики которого в своих последних статьях обсудили в колонке Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" на Ria.ru Искандер Валитов и Тимофей Сергейцев, это часть исторического процесса, который имеет свою собственную логику разворачивания и, как сказали бы марксисты, является объективной реальностью. При этом у США, через которые должен был управляться глобальный мир, критически не хватает ресурсов не только для того, чтобы воспроизводить систему гегемонии, но даже для поддержания простого режима функционирования.

Дмитрий Куликов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Борьба за мир. За американский мир
Более того, в условиях нехватки ресурсов скорость процессов деградации американской системы будет увеличиваться, вот почему тема передела мира, заявленная мной ранее, требует дальнейшего обсуждения. Очевидно, что кульминация кризиса нас ожидает не в каком-то далеком будущем, а уже в ближайшее время.

Похоже, что в Штатах реальным центром принятия решений выступает группа генералов, в которую входит и вице-президент Майкл Пенс. Этой группой успешно проведена зачистка команды Дональда Трампа, с которой он победил на выборах и вместе с которой претендовал на обновление внешне- и внутриполитического курса. Вносят в этот вопрос предельную ясность и последние события вокруг наших дипломатических представительств.
Будет ли процесс передела мира разворачиваться при участии Трампа или последнего в какой-то форме отстранят от власти, теперь не столь уж и важно. Важно, что этот процесс уже вовсю идет. Умело спровоцирован "Корейский кризис", нужно было только отправить к берегам Кореи авианосные эскадры, а потом отозвать их. Дальше работает "самораскручивающийся" механизм эскалации. Именно в это время Трамп требует от Южной Кореи пересмотра торговых отношений в пользу США. И, думаю, он их добьется. А решать проблему Северной Кореи должен, по мнению Трампа, Китай. Американский президент заявил в своем Твиттере, что Китай, конечно, пытается, но как-то безуспешно. Логично ведь будет давить на Китай? И надавят. Думаю, что США станут несколько терпимее к КНДР, если Китай начнет выполнять экономические требования американцев. А если Южная Корея и Китай будут артачиться, то можно и превентивный ядерный удар нанести по Северной Корее с целью уничтожения там ядерного (теперь уже и термоядерного) оружия. США от этого вреда никакого, а у всего региона проблем будет более чем достаточно.

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017

Кстати, и "дипломатическая война", и санкции США против России, которые председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал "торговой войной", должны, по замыслу Вашингтона, выполнять для нас ту же функцию, которую по отношению к Северной Корее выполнили авианосные эскадры — запуск "самораскручивающегося" механизма эскалации конфликта. Очень уж они торопятся, действуют нарочито грубо и цинично, идут на захват дипломатической собственности, а это прямое враждебное действие.

Администрация США специально и осознанно радикально превысила формально достаточный уровень обязательной реакции на сокращение дипломатического корпуса в нашей стране. Словосочетание "международное право" здесь как-то даже произносить неудобно.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание российского торгового представительства в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание российского торгового представительства в Вашингтоне

США это международное право тоже неудобно, поэтому именно сейчас господин Трамп собирается реформировать ООН как институт этого самого международного права. Что очень своевременно с точки зрения ускорения крушения миропорядка. Конечно, ООН малоэффективна сегодня, но превращение ее из малоэффективного инструмента в совсем недееспособный институт, конечно же, усилит хаос и добавит конфликтности.

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017
© AFP 2017 / Jim Watson
Трамп хочет обсудить реформу ООН с мировыми лидерами 18 сентября
Любопытно, что обсуждать реформу ООН Трамп приглашает только тех лидеров стран, которые без обсуждения подпишут его требования к Организации. Если бы Трампа действительно интересовал вопрос реформы ООН с целью ее усиления и повышения эффективности деятельности, то следовало бы начать обсуждение этой темы со странами — учредителями Организации, они же — постоянные члены Совета безопасности. Но это значит, что надо сесть за один стол с лидерами России и Китая. Следовательно, нет у США цели укреплять ООН, есть цель ровно обратная — предельно ее ослабить.

Для понимания разворачивающихся процессов передела мира достаточно изучить весьма показательное поведение Польши.

С одной стороны, после визита Трампа в эту страну поляки уверовали в то, что заокеанский господин назначил Польшу "любимой женой" в Европе.

Руководство Польши думает, что США одобрят и прикроют любые его действия по провоцированию конфликта внутри ЕС и по отношению к России.

Отсюда возникает юридически ничтожная, но невероятно конфликтогенная тема с репарациями по отношению к Германии и России.

© AP Photo / Czarek SokolowskiПлакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша

С другой стороны, Польша считает, что грядущий передел мира подарит ей уникальную возможность реализовать-таки свой имперский комплекс.

Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены
Нынешнее руководство Польши уже видит себя основателем Центрально-европейского союза, которым, конечно же, руководить будет именно она, и США это поддержат. Только Польша пока не сказала, должна ли по их планам стать Польшей вся Украина или только ее часть. Польша с упорством, достойным лучшего применения, продолжает наступать на одни и те же исторические грабли. То же самое она делала и перед Второй мировой войной, рассчитывая на британскую "крышу".

Похоже, что Украина готова исполнить свое предназначение и развязать региональный европейский конфликт, в который должна быть втянута Россия. США просто обязаны еще раз попытаться это сделать, поскольку иначе у всей предыдущей американской деятельности по установлению прямой американской власти над Киевом просто не будет никакого смысла. Ведь американцам-то Украина ни для чего больше и не нужна, как говорится, от слова "совсем".

Все эти и многие другие продуцируемые Вашингтоном конфликтные сценарии нам придется решать ситуативно — где-то давая жесткий отпор, где-то "тянуть резину", где-то переигрывать Госдеп, совершая асимметричные действия.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украина нужна Западу лишь для исполнения грязных дел
Дело в том, что дестабилизация и хаос являются неизбежной американской целью, а устранить их из игры полностью пока невозможно. Устранить для нас не значит уничтожить Штаты. Необходимо создать альтернативное пространство в политическом, экономическом, географическом измерении, в котором у США не будет власти. Где США не смогут никому и ничего диктовать.

Встреча лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС: Китай пригласил Россию "весить больше" в мировой политике
Девятый саммит БРИКС в китайском Сямэне и заявления лидеров России и Китая на нем дают основания рассчитывать на создание такого пространства и мироустройства, альтернативного американской гегемонии и в рамках новой геополитической реальности. На этом саммите страны БРИКС практически прямым текстом заявили, что принимают на себя ответственность за строительство новой системы международных отношений, новой финансовой системы и новой системы мировой безопасности. И если кто-то этого не понял, то это его проблемы.

Россия и Китай предлагают переделку мира, а не его передел. Разница смыслов этих близких по написанию слов столь же велика, как и между словами "перезагрузка" и "перегрузка", в которых в свое время запутались администрация Барака Обамы и его госсекретарь Хиллари Клинтон, пытаясь в очередной раз нас обмануть. Не получилось. И больше не получится.

 

 

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Зиновьевский клуб
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