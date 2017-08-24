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Зиновьевский клуб

Зачем в США переписывают историю и чем это грозит нам

08:4424.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПавел Родькин. Архивное фотоПавел Родькин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Павел Родькин, кандидат искусствоведения, доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Снос памятников конфедератам в некогда идеологически "монолитных" США стал приобретать массовый характер, который вполне может закончиться сносом всех памятников южанам, что предложил губернатор-демократ Рой Купер. Это событие заставляет по-новому и уже в глобальном масштабе взглянуть на проблему переписывания истории.

Как вы относитесь к сносу памятников неоднозначным историческим личностям?
Результаты

  • 6.7%

    Если памятник оскорбляет чувства многих людей, его стоит снести

  • 23.2%

    Сносить можно, но только по итогам общественных слушаний или голосования

  • 70.1%

    Нет, памятники - часть истории, их нельзя уничтожать
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Что это: идеологический и психоисторический кризис американского общества, ситуационные политтехнологические мероприятия, направленные против Дональда Трампа, или же за этим стоит более глубинные причины, связанные с сознательным изменением истории? И как это сугубо внутреннее дело Америки, касающиеся проблем ее собственной истории, затрагивает Россию? Какие выводы из происходящего в США должно сделать российское общество?

Снос памятников конфедератам — "хороших" сторон нет

Принципиально иная позиция сегодня в США у сторонников Дональда Трампа. "Свергать памятники военачальникам — это то же самое, что стирать этапы истории США во имя узких политических целей современности", — заявил в частности, вице-президент страны Майкл Пенс. "Нужно помнить прошлое и упрочивать позиции на основе достигнутого прогресса", — отметил этот политик.

Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Гражданская война — 2: битва обманутых и "новые расисты Запада"
Известное утверждение о том, что история является инструментом политики, а в конечном счете, инструментом власти, является банальным и потому мало рефлексируемым. До тех пор, пока ее переписывание не доходит до реальных действий, которые при этом доступны и транслируются в режиме реального времени современными медиа.

Как правило, радикальное переписывание истории происходит в период общественного кризиса, в эпоху перемен или революций. Массовый снос памятников историческим деятелям, воевавшим во время Гражданской войны 1861-1865 годов в США на стороне Юга, стал, пожалуй, полной неожиданностью: впервые этот процесс в такой радикальной форме затронул сияющую "метрополию" глобального мира на пике ее могущества.

Простое объяснение происходящего будет связано с его политическим контекстом, вписывающимся в ситуационные рамки внутриэлитного раскола и попытки расшатать американское общество против президента Трампа. Конечно, определенный умысел в этих событиях прослеживается, однако истинный смысл сноса памятников конфедератам заключается в разворачивающемся общественном кризисе, назревшем и прорвавшемся наружу на волне острой фазы борьбы элитных групп за мировую гегемонию.

Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
Американская бойня: чему нас учит трагедия в Шарлоттсвилле
Конфликтуют и готовы столкнуться в открытом противостоянии не просто две идеологии, но прежде всего два "продукта" одного и того же общества, одной и той же социальной системы. Иными словами, в Америке победу сегодня одерживает не "север" над "югом", не "левые" над "правыми", не "глобалисты" над "консерваторами" и "традиционалистами": побеждает регрессивный тип общества.

США переживают сегодня психоисторический (в терминологии Айзека Азимова) кризис, но внутри него нет стороны, которой можно было бы симпатизировать. Не вызывают положительных эмоций называемые "левыми" глобалисты, но еще меньше симпатий и сочувствия вызывают "правые" и неофашистские силы по другую сторону баррикад. Восторженные отзывы о защитниках монументов южанам, хотя политический и медийный мейнстрим действительно не на их стороне, столь же близоруки и нелепы, как и одобрения действий их истеричных оппонентов.

Беспорядки в Шарлоттсвилле
© AP Photo / Steve Helber Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
© REUTERS / Joshua RobertsВсего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".Ультраправые возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
© REUTERS / Joshua RobertsВ субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
© AFP 2017 / Paul J RichardsНа фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
© REUTERS / Joshua RobertsВ результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
© REUTERS / Joshua RobertsПолиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
© REUTERS / Joshua RobertsВечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
© AP Photo / Steve HelbeВсего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helbe
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
© REUTERS / Jim BourgНа фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Steve HelberПо официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
© REUTERS / Justin IdeПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".
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США открывают эру "постистории"

Мир столкнулся с глобальной технологией социальной трансформации, для которой привычный политический и цивилизационный контекст перестал иметь значение. Уничтожение ставшей неугодной исторической памяти происходит не только в Восточной Европе, странах бывшего СССР, т.е. проигравших в холодной войне, но и на территории их "победителя".

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
Китайский урок для Америки и для нас: хунвэйбины и искусство ненавидеть
Политика глобализма продолжает реализовываться самым негодным образом, работы по деструктивной перекройке общества и человека не прекращаются и никуда не исчезли с избранием Трампа, превосходя внешний уровень политической системы. Глобалистский проект охватывает всю общественную структуру, не оставляя возможным альтернативам никаких лазеек ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Все как в известной оруэлловской "триаде": разрушив общество, можно предаваться любым извращениям истории и реальности.
История сегодня может быть изменена, невзирая ни на какие факты, которые полностью подчинены идеологической и политической целесообразности. Ведь если истории пришел "конец", а он действительно наступил с уничтожением альтернативной ветви социальной эволюции человечества в виде советского общества, то почему ее воспроизводство не может быть произвольным?

Именно США открыли сегодня эпоху "постистории", когда история перестала быть чем-то устоявшимся, неизменным и зафиксированным. Ведь в настоящем правда заменена на "постправду", а будущее общества описывается как "постчеловеческое". И это уже не абстрактные философские понятия, а вполне конкретные технологии.

Акции протеста в Шарлоттсвилле, штат Виргиния. 12 августа 2017
© REUTERS / Joshua Roberts
Американское безумие: в расовых погромах уже найден "след Кремля"
Эра "постистории" лишает массы реальной истории, так как само понятие "реальной" истории (а значит и исторической правды) утрачивает всякий смысл. Проблема заключается в том, что речь уже идет не о переписывании и искажении истории как таковой, а об искусственном конструировании новой социальной реальности с отчужденным у масс пониманием истории, позитивным и самостоятельным историческим творчеством.

© AFP 2017 / Alec MacGillis/ ProPublicaДемонтаж памятника генералам Конфедерации времен гражданской войны США Роберту Ли и Томасу Джексону в Балтиморе, штат Мэриленд. 16 августа 2017
© AFP 2017 / Alec MacGillis/ ProPublica
Демонтаж памятника генералам Конфедерации времен гражданской войны США Роберту Ли и Томасу Джексону в Балтиморе, штат Мэриленд. 16 августа 2017

Что это значит для России?

Репродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России
© РИА Новости / Михаил Успенский
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Новая история Украины: война с памятниками и "охота на диверсантов"
Борьба с историей и начало сноса исторических памятников в США имеет одно важное последствие для остального мира. Фактически такая историческая политика легитимирует аналогичные действия для всех глобалистских элит.

Демонтаж памятников в других странах, например, в русофобской Польше и, особенно, на Украине с ее опытом десоветизации и дерусификации,  был начат задолго американских событий и происходил в иных идеологических и политических контекстах, направленных против вымышленного внешнего врага. Но теперь он получил полное и окончательное обоснование: в этом мире не должно существовать альтернатив той истории, которая устраивает глобалистов.

© РИА Новости / Павел ПахоменкоПерейти в фотобанкДемонтаж памятника Ленину в Запорожье
© РИА Новости / Павел Пахоменко
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Демонтаж памятника Ленину в Запорожье

Для России проблема переписывания истории и в том числе в области монументальной политики стоит по-прежнему остро. Сегодня российская история переписывается почти столь же агрессивно и бескомпромиссно, как и в США, чью регрессивную общественную модель мы переняли, и точно также несет несомненные следы глубокого идеологического и общественного кризиса. Правда, сегодня она происходит не в форме сноса имеющихся памятников и монументов, а в форме установки новых памятников и мемориальных досок (Колчаку, Врангелю, Маннергейму и т.п.), вызывающих большой общественный резонанс и раскол.

Поврежденный памятник генералу Роберту Ли в Северной Каролине, США
© REUTERS / Jonathan Drake
Американская война с памятниками как повод посмотреть на нас самих
Продолжение существующей исторической политики в отношении к столь нелюбимому политическим классом советскому прошлому будет означать, что Россия полностью стала частью нового глобального мира и принципиально ничем не отличается в этом отношении от США. А это сегодня все-таки не самый позитивный пример для подражания. Поскольку не исключено, что и в России, в конечном счете (в случае победы глобалистов), могут перейти к радикальному сносу памятников и зачистке отечественной истории в угоду, как отметил Майкл Пенс, "узким политическим целям современности".

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