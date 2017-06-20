США
20.0620 июня18:05МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Зиновьевский клуб

Молодежь ушла в виртуальные сети. Пора возвращаться

17:2720.06.2017
0760
© РИА НовостиВладимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фотоВладимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости

Владимир Лепехин, для РИА Новости

На прошлой неделе некоторые российские СМИ сообщили, что одной из приоритетных тем во время президентских выборов в 2018 году станут проблемы молодежи. Эту "новость" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщивший, что, на самом деле, "молодежь всегда является одной из тех тем-форвардов, на которых делается упор" во время президентской кампании.

Мужчина с ноутбуком
© Fotolia / Focus Pocus LTD
Конкурс на лучший намордник для соцсетей объявляется открытым

Добавлю к сказанному, что проблемы, например, пенсионеров в ходе любой избирательной кампании в России гораздо важнее молодежной темы, поскольку именно пожилые люди делают явку, в то время как молодежь чаще игнорирует выборы. С другой стороны, оставить молодежную тему без внимания в контексте тех резонансных политических акций, которые будоражат в последнее время, по крайней мере, Москву, было бы неправильно. И дело тут не только в избирательной кампании. Молодежь все больше уходит — нет, удирает — в виртуальные сети, иногда возвращаясь в реальность только для того, чтобы выразить свой протест (неважно, по какому поводу). Но возможно ли и, вообще, нужно ли ее возвращение в реальность с ее недетскими проблемами и отношением государства к новому поколению "по остаточному принципу"?

Инстаграм — молодежная партия, Гугл — рулевой

Нет никакого сомнения в том, что молодежь — это будущее любой страны. И если молодые люди плюют на свою родину, то она приговорена.

Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Молодежная политика в стиле бьюти: чему нас учит Саша Спилберг
Если, например, депутаты не знают, как завести личные аккаунты в сетях и что с ними потом делать, а потому с целью "обмена интернет-опытом" приглашают выступить с думской трибуны одиозных инстаграмщиц, то приговорена и Государственная дума. Господа депутаты, похоже, не знакомы с одним из краеугольных политтехнологических законов, согласно которому темпы роста интереса к блогерам прямо пропорциональны темпам падения интереса к политикам. В самом деле, если за депутатов голосуют в лучшем случае сотни тысяч избирателей, а у "звезд" социальных сетей миллионы подписчиков, так, может, следует заменить депутатов на блогеров?

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на заседании "Совета блогеров" в Государственной думе России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на заседании "Совета блогеров" в Государственной думе России

Впрочем, если серьезно, то разрыв поколений сегодня в России налицо, но этот разрыв носит не столько возрастной (как это часто видится экспертам), сколько социальный характер.

Поколение тех, кто запутался в смыслах жизни (взрослые), не может быть авторитетом для поколения тех, кто хотел бы этот смысл найти, но не получает ответа от родителей.

Разумеется, в данном случае я не имею в виду активных участников столичных как бы протестных (в действительности — демонстрационных) акций, которых единицы и которым, как всяким мажорам, кажется, что они, в отличие от большинства своих сверстников, уже "поняли фишку". Речь идет о миллионах молодых россиян, которые хотят быть полезны своему обществу и государству в обмен на признание обществом и государством их здоровых устремлений.

Молодые люди с ноутбуком. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Блогеры могут помочь разъяснить молодежи решения Минобрнауки

Эти миллионы не выходят на улицы с ненавистью на лице, пустотой в голове и вынутым наконец из кармана кукишем. Они просто хотят нормально работать и жить в своей стране: получать образование, зарабатывать достойным трудом, создавать здоровые семьи, служить своей родине и радоваться ее успехам. Но получается вышеперечисленное далеко не у всех. Почему? Вот в этом и хотят разобраться молодые люди, задавая закономерные и вполне здравые вопросы друг другу и Гуглу в социальных сетях и поисковиках, потому что задать свои вопросы больше некому и негде.

Современная молодежь оказалась отделенной от государства высоченной стеной смысловой пустоты, в связи с невозможностью преодоления которой молодые люди стучатся в те двери, которые оказываются открытыми. И это двери виртуального мира.

Гугл отвечает на вопросы пользователей в любое время дня и ночи. Он отвечает всегда — ведь для него нет неудобных вопросов. И какие к нему претензии, если он так запрограммирован?

Другое дело, что именно он стал главным (а для многих единственным) учителем, воспитателем, наставником, поводырем и, следовательно, авторитетом.

Для того чтобы осознать эту простую истину, совершенно необязательно приглашать в Думу "звезд" социальных сетей. Для этого нужно просто изучить вопрос, послушав умных людей и прочитав правильные книжки.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаседание "Совета блогеров" в Государственной Думе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заседание "Совета блогеров" в Государственной Думе

Не надо учить молодежь жить. Нужно помочь ей системно

Когда молодежь предоставлена сама себе — это не свобода, а игнор. Когда молодые люди имеют право делать, что хотят, но при этом ничего не могут — это на самом деле издевательство над их правом на свободу.

Член президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В СПЧ снова раскритиковали привлечение молодежи на несогласованные акции

Молодые люди, чья энергия — демагогией про "свободу выбора" в среде, где нет соответствующих предложений, — направляется в сторону банальных "экспериментов" со своим телом и душой (а ведь в активе у большинства молодых россиян ничего нет), не понимают нюансов. Гугл нюансам не учит. Инстаграм не дает представления о том, что помимо форм в любом объекте имеется еще и содержание. А между тем именно содержание, а вовсе не способ трансляции информации есть ответ на любые вопросы.

Испуганный "молодежным протестом" среднестатистический чиновник, зафиксировав в плане работ своего департамента такой пункт, как "работа с молодежью", ринулся в социальные сети, надеясь купить, запугать или обмануть Гугл. Не получится. Ведь нельзя же купить, запугать или обмануть архитектора матрицы. Так что отчитываться перед вышестоящей инстанцией за потраченные впустую средства чиновнику будет нечем.

Нынешний российский чиновник может потратить миллиарды у.е. на "работу с молодежью" в социальных сетях и электронных медиа, но не достучится до молодых людей просто потому, что ему нечего им сказать.

Вот почему мажорное "свидомое" меньшинство продолжит свои карикатурные скачки на улицах российских городов-миллионников, а реальные миллионы пока еще здоровых молодых россиян по-прежнему будут вести свои диалоги где-то на задворках медиапространства.
Именно поэтому "молодежная тема" станет лишь одной из тем-форвардов в предстоящей кампании: понимая чрезвычайную важность молодежной проблемы, власть пока не готова предложить молодым людям интересную для них повестку дня.

Молодые люди с мобильными телефонами. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Опрос: почти 20% молодежи не считают себя патриотами и хотят уехать из РФ

Где взять такую повестку?

Начну с того, что (при всей нелюбви многих представителей нынешней российской элиты к советскому времени) следует признать: советская системы работы с молодежью была сверхэффективной. Свидетельством тому является инициативное воспроизводство в стране — как бы их ни давили сторонники либеральных реформ — пионерских и комсомольских организаций. Нет, я не утверждаю, что нужно возродить всю линейку детских, подростковых и молодежных организаций советского времени. Выход состоит в том, чтобы создать аналог этой линейки, который будет отличаться от советской прежде всего в том, что не будет носить обязательного для детей и молодежи характера.

Добровольность участия при системности предложения со стороны государства — вот формула новой системы работы с молодежью.

Движение навстречу начинается с "Юнармии"

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Еще во времена своего членства в Совете по делам молодежи при президенте России (1992-1995 годы) автор этих строк предлагал новую модель работы с молодежью, предполагающую формирование по всей стране (разумеется, в инициативном порядке) детских, подростковых и молодежных организаций. К настоящему времени из этой модели реализовано два элемента — до сих пор действует Национальный совет молодежных объединений России, которому указом президента доверено право провести в Сочи в текущем году Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а еще в последние полтора года по всей стране набирает силу движение "Юнармия".

Берет движения Юнармия. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Юнармия отметила первый день рождения в парке "Патриот"

Патриотическое движение "Юнармия" еще далеко от идеала, но направление развития в России молодежного движения выбрано верно. Можно сколько угодно обвинять создателей организации в милитаристском уклоне, однако надо же с чего-то начинать. Российское общество и государство ответило вполне адекватным предложением на растущий со стороны молодежи спрос на участие в патриотических акциях — и это главное.

В минувшее воскресенье я принял участие в одной из таких акций. В Рязанской области на том месте, где когда-то находилась старая Рязань, разрушенная 780 лет назад до основания войском Батыя, по инициативе движения "Юнармия", Всемирного русского народного собора и областной администрации была проведена акция исторической памяти "Быть русским", в которой участвовали тысячи молодых людей.

© Фото : Александр КащеевУчастники акции исторической памяти "Быть русским!" в Рязанской области
© Фото : Александр Кащеев
Участники акции исторической памяти "Быть русским!" в Рязанской области

Молодежь. Архивное фото
© Fotolia / Adam Gregor
Социологи назвали главные жизненные ценности российской молодежи
К акции присоединились спортивный клуб ЦСКА и почти все федерации российских национальных видов спорта — от федераций хоккея с мячом, русских шахмат и рукопашного боя до федераций русского бильярда и самолетного спорта. О том, как прошла эта образцово-показательная акция, будет написано еще немало статей. И главная причина грядущего роста внимания к подобным акциям состоит в том, что в России в самых разных сегментах общества и власти сформировалось понимание того, как нужно относиться к новому поколению российских граждан — молодежи — и с чем следует к нему идти.

Новое поколение россиян нужно занять делом. Не инстаграмщиц поднимать на щит, а юнармейцев, юных краеведов, волонтеров детских домов и гуманитарных акций, стартаперов, учителей, тренеров и всех тех, кто находит желание и возможности для полезной стране самореализации.

© Фото : Александр КащеевУчастники акции исторической памяти "Быть русским!" в Рязанской области
© Фото : Александр Кащеев
Участники акции исторической памяти "Быть русским!" в Рязанской области

Что же касается действий со стороны общества и государства, то они обязаны сформировать такой банк проектов и предложений для творчества подростков и молодежи, от участия в которых ни один здоровый молодой человек не смог бы отказаться.

Власть должна начать готовить новое поколение российской молодежи к управлению страной — вот с чем нужно идти к современной молодежи, срочно вытаскивая их из виртуальной среды, в которой нет жизни и реальных героев, а есть только грезы и целлулоидные кукловоды.

Комментировать
+
Зиновьевский клуб
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена