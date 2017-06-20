Молодежь ушла в виртуальные сети. Пора возвращаться

Владимир Лепехин, для РИА Новости

На прошлой неделе некоторые российские СМИ сообщили, что одной из приоритетных тем во время президентских выборов в 2018 году станут проблемы молодежи. Эту "новость" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщивший, что, на самом деле, "молодежь всегда является одной из тех тем-форвардов, на которых делается упор" во время президентской кампании.

Добавлю к сказанному, что проблемы, например, пенсионеров в ходе любой избирательной кампании в России гораздо важнее молодежной темы, поскольку именно пожилые люди делают явку, в то время как молодежь чаще игнорирует выборы. С другой стороны, оставить молодежную тему без внимания в контексте тех резонансных политических акций, которые будоражат в последнее время, по крайней мере, Москву, было бы неправильно. И дело тут не только в избирательной кампании. Молодежь все больше уходит — нет, удирает — в виртуальные сети, иногда возвращаясь в реальность только для того, чтобы выразить свой протест (неважно, по какому поводу). Но возможно ли и, вообще, нужно ли ее возвращение в реальность с ее недетскими проблемами и отношением государства к новому поколению "по остаточному принципу"?

Инстаграм — молодежная партия, Гугл — рулевой

Нет никакого сомнения в том, что молодежь — это будущее любой страны. И если молодые люди плюют на свою родину, то она приговорена.

Если, например, депутаты не знают, как завести личные аккаунты в сетях и что с ними потом делать, а потому с целью "обмена интернет-опытом" приглашают выступить с думской трибуны одиозных инстаграмщиц, то приговорена и Государственная дума. Господа депутаты, похоже, не знакомы с одним из краеугольных политтехнологических законов, согласно которому темпы роста интереса к блогерам прямо пропорциональны темпам падения интереса к политикам. В самом деле, если за депутатов голосуют в лучшем случае сотни тысяч избирателей, а у "звезд" социальных сетей миллионы подписчиков, так, может, следует заменить депутатов на блогеров?

Впрочем, если серьезно, то разрыв поколений сегодня в России налицо, но этот разрыв носит не столько возрастной (как это часто видится экспертам), сколько социальный характер.

Поколение тех, кто запутался в смыслах жизни (взрослые), не может быть авторитетом для поколения тех, кто хотел бы этот смысл найти, но не получает ответа от родителей.

Разумеется, в данном случае я не имею в виду активных участников столичных как бы протестных (в действительности — демонстрационных) акций, которых единицы и которым, как всяким мажорам, кажется, что они, в отличие от большинства своих сверстников, уже "поняли фишку". Речь идет о миллионах молодых россиян, которые хотят быть полезны своему обществу и государству в обмен на признание обществом и государством их здоровых устремлений.

Эти миллионы не выходят на улицы с ненавистью на лице, пустотой в голове и вынутым наконец из кармана кукишем. Они просто хотят нормально работать и жить в своей стране: получать образование, зарабатывать достойным трудом, создавать здоровые семьи, служить своей родине и радоваться ее успехам. Но получается вышеперечисленное далеко не у всех. Почему? Вот в этом и хотят разобраться молодые люди, задавая закономерные и вполне здравые вопросы друг другу и Гуглу в социальных сетях и поисковиках, потому что задать свои вопросы больше некому и негде.

Современная молодежь оказалась отделенной от государства высоченной стеной смысловой пустоты, в связи с невозможностью преодоления которой молодые люди стучатся в те двери, которые оказываются открытыми. И это двери виртуального мира.

Гугл отвечает на вопросы пользователей в любое время дня и ночи. Он отвечает всегда — ведь для него нет неудобных вопросов. И какие к нему претензии, если он так запрограммирован?

Другое дело, что именно он стал главным (а для многих единственным) учителем, воспитателем, наставником, поводырем и, следовательно, авторитетом.

Для того чтобы осознать эту простую истину, совершенно необязательно приглашать в Думу "звезд" социальных сетей. Для этого нужно просто изучить вопрос, послушав умных людей и прочитав правильные книжки.

Не надо учить молодежь жить. Нужно помочь ей системно

Когда молодежь предоставлена сама себе — это не свобода, а игнор. Когда молодые люди имеют право делать, что хотят, но при этом ничего не могут — это на самом деле издевательство над их правом на свободу.

Молодые люди, чья энергия — демагогией про "свободу выбора" в среде, где нет соответствующих предложений, — направляется в сторону банальных "экспериментов" со своим телом и душой (а ведь в активе у большинства молодых россиян ничего нет), не понимают нюансов. Гугл нюансам не учит. Инстаграм не дает представления о том, что помимо форм в любом объекте имеется еще и содержание. А между тем именно содержание, а вовсе не способ трансляции информации есть ответ на любые вопросы.

Испуганный "молодежным протестом" среднестатистический чиновник, зафиксировав в плане работ своего департамента такой пункт, как "работа с молодежью", ринулся в социальные сети, надеясь купить, запугать или обмануть Гугл. Не получится. Ведь нельзя же купить, запугать или обмануть архитектора матрицы. Так что отчитываться перед вышестоящей инстанцией за потраченные впустую средства чиновнику будет нечем.

Нынешний российский чиновник может потратить миллиарды у.е. на "работу с молодежью" в социальных сетях и электронных медиа, но не достучится до молодых людей просто потому, что ему нечего им сказать.

Вот почему мажорное "свидомое" меньшинство продолжит свои карикатурные скачки на улицах российских городов-миллионников, а реальные миллионы пока еще здоровых молодых россиян по-прежнему будут вести свои диалоги где-то на задворках медиапространства.

Именно поэтому "молодежная тема" станет лишь одной из тем-форвардов в предстоящей кампании: понимая чрезвычайную важность молодежной проблемы, власть пока не готова предложить молодым людям интересную для них повестку дня.

Где взять такую повестку?

Начну с того, что (при всей нелюбви многих представителей нынешней российской элиты к советскому времени) следует признать: советская системы работы с молодежью была сверхэффективной. Свидетельством тому является инициативное воспроизводство в стране — как бы их ни давили сторонники либеральных реформ — пионерских и комсомольских организаций. Нет, я не утверждаю, что нужно возродить всю линейку детских, подростковых и молодежных организаций советского времени. Выход состоит в том, чтобы создать аналог этой линейки, который будет отличаться от советской прежде всего в том, что не будет носить обязательного для детей и молодежи характера.

Добровольность участия при системности предложения со стороны государства — вот формула новой системы работы с молодежью.

Движение навстречу начинается с "Юнармии"



Еще во времена своего членства в Совете по делам молодежи при президенте России (1992-1995 годы) автор этих строк предлагал новую модель работы с молодежью, предполагающую формирование по всей стране (разумеется, в инициативном порядке) детских, подростковых и молодежных организаций. К настоящему времени из этой модели реализовано два элемента — до сих пор действует Национальный совет молодежных объединений России, которому указом президента доверено право провести в Сочи в текущем году Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а еще в последние полтора года по всей стране набирает силу движение "Юнармия".

Патриотическое движение "Юнармия" еще далеко от идеала, но направление развития в России молодежного движения выбрано верно. Можно сколько угодно обвинять создателей организации в милитаристском уклоне, однако надо же с чего-то начинать. Российское общество и государство ответило вполне адекватным предложением на растущий со стороны молодежи спрос на участие в патриотических акциях — и это главное.

В минувшее воскресенье я принял участие в одной из таких акций. В Рязанской области на том месте, где когда-то находилась старая Рязань, разрушенная 780 лет назад до основания войском Батыя, по инициативе движения "Юнармия", Всемирного русского народного собора и областной администрации была проведена акция исторической памяти "Быть русским", в которой участвовали тысячи молодых людей.

© Фото : Александр Кащеев Участники акции исторической памяти "Быть русским!" в Рязанской области © Фото : Александр Кащеев Участники акции исторической памяти "Быть русским!" в Рязанской области

К акции присоединились спортивный клуб ЦСКА и почти все федерации российских национальных видов спорта — от федераций хоккея с мячом, русских шахмат и рукопашного боя до федераций русского бильярда и самолетного спорта. О том, как прошла эта образцово-показательная акция, будет написано еще немало статей. И главная причина грядущего роста внимания к подобным акциям состоит в том, что в России в самых разных сегментах общества и власти сформировалось понимание того, как нужно относиться к новому поколению российских граждан — молодежи — и с чем следует к нему идти.

Новое поколение россиян нужно занять делом. Не инстаграмщиц поднимать на щит, а юнармейцев, юных краеведов, волонтеров детских домов и гуманитарных акций, стартаперов, учителей, тренеров и всех тех, кто находит желание и возможности для полезной стране самореализации.

© Фото : Александр Кащеев Участники акции исторической памяти "Быть русским!" в Рязанской области © Фото : Александр Кащеев Участники акции исторической памяти "Быть русским!" в Рязанской области

Что же касается действий со стороны общества и государства, то они обязаны сформировать такой банк проектов и предложений для творчества подростков и молодежи, от участия в которых ни один здоровый молодой человек не смог бы отказаться.

Власть должна начать готовить новое поколение российской молодежи к управлению страной — вот с чем нужно идти к современной молодежи, срочно вытаскивая их из виртуальной среды, в которой нет жизни и реальных героев, а есть только грезы и целлулоидные кукловоды.