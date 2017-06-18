В Рязанской области прошла акция исторической памяти "Быть русским"

РЯЗАНЬ, 18 июн — РИА-Новости. Акция исторической памяти "Быть русским" прошла в городище Старая Рязань в Рязанской области, сообщил сотрудник пресс-службы главы региона.

Цель акции — способствовать формированию русской православной идентичности через возрождение подлинных традиций русского народа и обращение к важнейшим историческим событиям его жизни. Организаторами мероприятия выступили Всемирный Русский Народный Собор, Данилов монастырь, Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия", при поддержке правительства Рязанской области.

На городище Старая Рязань около поклонного креста, воздвигнутого в честь святых Кирилла и Мефодия, прошла лития в память о жителях и воинах Старой Рязани, павших от рук завоевателей. Кроме того, состоялась церемония посвящения в юнармейцы. В настоящее время эта организация объединяет более тысячи школьников региона.

"Этот праздник проходит в знаковом для всей России месте, где рязанцы одними из первых на Руси в 1237 году встретили страшного врага — хана Батыя. Они погибли, но доказали, что русские не сдаются. Быть русским — значит быть патриотом, ценить и любить нашу Родину, знать ее историю, быть активным, неравнодушным человеком, везде и во всем добиваться высоких результатов",- привел слова главы региона Николая Любимова сотрудник пресс-службы.

На празднике состоялись показательные выступления спортивной авиации и самолетов-амфибий с посадкой на водную поверхность реки Оки. Кроме того, прошел турнир по русским силовым единоборствам им. Евпатия Коловрата, мастер-классы от известных спортсменов. Участники акции также смогли отведать блюда 13 века, приготовленные исследователем русской кухни Максимом Сырниковым.

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