Песков прокомментировал сообщения СМИ о "молодежной повестке" выборов-2018

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Вопросы, касающиеся молодежи, всегда становятся одной из главных тем в ходе предвыборной кампании, однако говорить о том, что эта тема станет единственной приоритетной – примитивизация, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что одной из приоритетных тем во время президентских выборов в 2018 году станут проблемы молодежи. По данным издания, в предвыборной кампании затронут вопросы качества образования, трудоустройства молодежи, кредитных программ, цифровой экономики и безопасности. Доклады готовят социологи.

"Это абсолютная примитивизация содержательной стороны работы, которая ведется, потому что, безусловно, социология проводится не только в отношении молодежи, но в и в отношении самых разных сегментов населения, будь-то молодежь или будь-то ветераны, селяне, рабочие, инженеры, госслужащие и так далее и тому подобное. Информация о каждом из этих сегментов, она чрезвычайно важна и весьма скрупулезно изучается. Говорить о том, что речь будет идти только о молодежи – это примитивизация и непонимание того как проводится работы", — сказал Песков, комментируя публикацию.

"Молодежь всегда является одной из тех тем – форвардов, на которых делается упор", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.