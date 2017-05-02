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Зиновьевский клуб

Американо-российские отношения: новая администрация, старые подходы

18:0202.05.2017
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© Фото : из личного архиваРуководитель Научно-исследовательского центра проблем национальной безопасности, доктор политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Бочарников Игорь Валентинович. Архивное фотоРуководитель Научно-исследовательского центра проблем национальной безопасности, доктор политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Бочарников Игорь Валентинович. Архивное фото
© Фото : из личного архива

Игорь Бочарников

Несмотря на смену администрации США, ее враждебность по отношению к России не канула в Лету, напротив, она по-прежнему является доминирующей в лексиконе ее представителей.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017
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Так, в частности, министр обороны Джеймс Мэттис, по-видимому, не без основания получивший в американских армейских кругах прозвище "бешеный пес", в ходе процедуры его утверждения в данной должности заявил, что "принципиальные угрозы интересам США начинаются с России".

Аналогичным образом отношение к России сформулировал и директор ЦРУ Майк Помпео, по мнению которого, "Россия агрессивно восстанавливает свои позиции в мире", "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ*".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Захарова призвала дать Трампу шанс улучшить отношения США и России

Показательны в этом плане и заявления других американских официальных лиц в ходе последних слушаний в комитете палаты представителей конгресса США по делам Вооруженных сил 28 марта 2017 года. На них главнокомандующий НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти заявил, что Россия в настоящее время превращается из партнера в антагониста США. И это происходит по мере того, как Российское государство, по его мнению, возвращает себе позиции на мировой арене. Ранее подобного рода заявления неоднократно делал его предшественник на должности Филип Бридлав.

© AP Photo / Mindaugas KulbisГлавнокомандующий НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти. Март 2017 года
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Главнокомандующий НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти. Март 2017 года
Американские военные. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Во всей этой плеяде высших должностных лиц американской администрации лишь сам президент Дональд Трамп воздерживается от жесткой антироссийской риторики, что не мешает третьему лицу в американской государственной иерархии, главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону также относить нашу страну к "недружественным соперникам".

Все эти факты свидетельствуют о том, что американский политический и военный истеблишмент настроены весьма воинственно (по крайней мере, в риторике) по отношению к России. И об этом в полной мере свидетельствуют документы стратегического планирования США.

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Постпред США при ООН призвала к давлению на Россию

Несмотря на то что Дональдом Трампом была объявлена главная цель своей стратегии — национальное обновление для восстановления американского глобального лидерства, тем не менее, в сфере военно-стратегического планирования, в части, касающейся отношений с Россией, эта стратегия изменений не претерпела и, очевидно, уже не претерпит существенных изменений, несмотря на определенные месседжи президента о возможности налаживания конструктивного диалога с Россией.

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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По всей видимости, для самого Трампа это был чисто маркетинговый ход. На практике же его администрация руководствуется теми же документами, что и предыдущая, с той лишь разницей, что действия новой администрации в еще большей мере подвержены внешнему воздействию и отличаются еще большей непредсказуемостью. Что, в общем-то, и показали ракетные удары по сирийский авиабазе Эш-Шайрат 7 апреля 2017 года, совершенные в нарушение Устава ООН, определяющего подобного рода действия не иначе как вооруженную агрессию против суверенного государства. Непосредственная же реализация данной стратегии основывается на документах стратегического планирования, доставшихся в наследство новой администрации от прежних: обамовской и даже бушевской.

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОстовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Остовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
Последствия ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Речь идет прежде всего о так называемой "Упреждающей стратегии", утвержденной конгрессом США еще в 2006 году.

Эта стратегия предусматривает три важнейшие фазы своей реализации применительно к странам, которые в перспективе могут угрожать американским интересам, а именно: смена политического режима; изменение менталитета и уклада жизни населения страны; "строительство" (а точнее — воссоздание заново) государства на территории, откуда мыслится возможная угроза американским интересам.

При этом "Упреждающая стратегия" предполагает борьбу и устранение не только актуальных, существующих, а прежде всего потенциальных угроз, угроз завтрашнего дня для "американской исключительности".

А главное, она предполагает как минимум деструкцию и ослабление, а как максимум — устранение субъектов подобных угроз: России или любого другого государства, ставящего под сомнение "американскую исключительность".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Значительная часть американского истеблишмента, проанализировав почти десятилетний опыт практического осуществления "Упреждающей стратегии", сделала вывод о необходимости ее подкрепления новыми инструментами и способами реализации. Что и было сделано посредством принятия к исполнению ряда новых документов.

Среди них необходимо выделить прежде всего Новую оперативную доктрину армии, а также Третью инициативу оборонных инвестиций и инноваций Пентагона. Эти и другие новые документы в той или иной мере ориентированы на противоборство с Россией. Подтверждают это и положения одного из последних документов в этой области — Стратегии национальной безопасности США, обнародованной 6 февраля 2015 года, в которой предусмотрены следующие основные принципы:

— США будут в одностороннем порядке использовать военную силу в случае угрозы гражданам страны или стран-союзников;

— США намерены участвовать в воспитании будущей политической и экономической элиты по всему миру;

— США будут модернизировать силы НАТО для обеспечения безопасности в Европе (и эта "модернизация" уже идет в Прибалтике. — И. Бочарников);

— США намерены помочь Европе в вопросах энергобезопасности и диверсификации импорта энергоносителей;

— США будут поставлять оборудование странам —  партнерам по борьбе с терроризмом, тренировать их силовиков (пример Украины. — И. Бочарников).

© РИА Новости . Владимир ПироговПерейти в фотобанкАмериканские военнослужащие в транспортном самолете
© РИА Новости . Владимир Пирогов
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Американские военнослужащие в транспортном самолете

Анализ вышеперечисленных документов свидетельствует о том, что в отношении Российской Федерации реализуется планомерная стратегия США по созданию пояса стратегического окружения, изматывания и, наконец, устранения в том виде, в каком наша страна сейчас находится, а также использования России и ее ресурсов для обеспечения "американской исключительности".

Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг». Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США

Несмотря на то что в ходе своего первого после избрания президентом обращения к конгрессу США 28 февраля 2017 года Дональд Трамп не обозначил Россию в качестве угрозы, тем не менее, документы оперативно-стратегического планирования по-прежнему нацелены на противоборство с Российской Федерацией. Более того, противоборство в восприятии американского военно-политического истеблишмента уже идет. Главный же лейтмотив всей нынешней внешнеполитической стратегии США заключается в реализации идеи фикс "Карфаген должен быть уничтожен". Под Карфагеном они, конечно же, понимают Россию. Хотя на самом деле Карфаген в античном мире был, по сути, пиратским государством, жившим за счет других, то есть, по сути, таким же, как и США, но 23 века назад.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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