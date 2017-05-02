Американо-российские отношения: новая администрация, старые подходы

Игорь Бочарников

Несмотря на смену администрации США, ее враждебность по отношению к России не канула в Лету, напротив, она по-прежнему является доминирующей в лексиконе ее представителей.

Так, в частности, министр обороны Джеймс Мэттис, по-видимому, не без основания получивший в американских армейских кругах прозвище "бешеный пес", в ходе процедуры его утверждения в данной должности заявил, что "принципиальные угрозы интересам США начинаются с России".

Аналогичным образом отношение к России сформулировал и директор ЦРУ Майк Помпео, по мнению которого, "Россия агрессивно восстанавливает свои позиции в мире", "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ*".

Показательны в этом плане и заявления других американских официальных лиц в ходе последних слушаний в комитете палаты представителей конгресса США по делам Вооруженных сил 28 марта 2017 года. На них главнокомандующий НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти заявил, что Россия в настоящее время превращается из партнера в антагониста США. И это происходит по мере того, как Российское государство, по его мнению, возвращает себе позиции на мировой арене. Ранее подобного рода заявления неоднократно делал его предшественник на должности Филип Бридлав.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Главнокомандующий НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти. Март 2017 года © AP Photo / Mindaugas Kulbis Главнокомандующий НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти. Март 2017 года

Во всей этой плеяде высших должностных лиц американской администрации лишь сам президент Дональд Трамп воздерживается от жесткой антироссийской риторики, что не мешает третьему лицу в американской государственной иерархии, главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону также относить нашу страну к "недружественным соперникам".

Все эти факты свидетельствуют о том, что американский политический и военный истеблишмент настроены весьма воинственно (по крайней мере, в риторике) по отношению к России. И об этом в полной мере свидетельствуют документы стратегического планирования США.

Несмотря на то что Дональдом Трампом была объявлена главная цель своей стратегии — национальное обновление для восстановления американского глобального лидерства, тем не менее, в сфере военно-стратегического планирования, в части, касающейся отношений с Россией, эта стратегия изменений не претерпела и, очевидно, уже не претерпит существенных изменений, несмотря на определенные месседжи президента о возможности налаживания конструктивного диалога с Россией.

По всей видимости, для самого Трампа это был чисто маркетинговый ход . На практике же его администрация руководствуется теми же документами, что и предыдущая, с той лишь разницей, что действия новой администрации в еще большей мере подвержены внешнему воздействию и отличаются еще большей непредсказуемостью. Что, в общем-то, и показали ракетные удары по сирийский авиабазе Эш-Шайрат 7 апреля 2017 года, совершенные в нарушение Устава ООН, определяющего подобного рода действия не иначе как вооруженную агрессию против суверенного государства. Непосредственная же реализация данной стратегии основывается на документах стратегического планирования, доставшихся в наследство новой администрации от прежних: обамовской и даже бушевской.

Речь идет прежде всего о так называемой "Упреждающей стратегии", утвержденной конгрессом США еще в 2006 году.

Эта стратегия предусматривает три важнейшие фазы своей реализации применительно к странам, которые в перспективе могут угрожать американским интересам, а именно: смена политического режима; изменение менталитета и уклада жизни населения страны; "строительство" (а точнее — воссоздание заново) государства на территории, откуда мыслится возможная угроза американским интересам.

При этом "Упреждающая стратегия" предполагает борьбу и устранение не только актуальных, существующих, а прежде всего потенциальных угроз, угроз завтрашнего дня для "американской исключительности".

А главное, она предполагает как минимум деструкцию и ослабление, а как максимум — устранение субъектов подобных угроз: России или любого другого государства, ставящего под сомнение "американскую исключительность".

Значительная часть американского истеблишмента, проанализировав почти десятилетний опыт практического осуществления "Упреждающей стратегии", сделала вывод о необходимости ее подкрепления новыми инструментами и способами реализации. Что и было сделано посредством принятия к исполнению ряда новых документов.

Среди них необходимо выделить прежде всего Новую оперативную доктрину армии, а также Третью инициативу оборонных инвестиций и инноваций Пентагона. Эти и другие новые документы в той или иной мере ориентированы на противоборство с Россией. Подтверждают это и положения одного из последних документов в этой области — Стратегии национальной безопасности США, обнародованной 6 февраля 2015 года, в которой предусмотрены следующие основные принципы:

— США будут в одностороннем порядке использовать военную силу в случае угрозы гражданам страны или стран-союзников;

— США намерены участвовать в воспитании будущей политической и экономической элиты по всему миру;

— США будут модернизировать силы НАТО для обеспечения безопасности в Европе (и эта "модернизация" уже идет в Прибалтике. — И. Бочарников);

— США намерены помочь Европе в вопросах энергобезопасности и диверсификации импорта энергоносителей;

— США будут поставлять оборудование странам — партнерам по борьбе с терроризмом, тренировать их силовиков (пример Украины. — И. Бочарников).

Анализ вышеперечисленных документов свидетельствует о том, что в отношении Российской Федерации реализуется планомерная стратегия США по созданию пояса стратегического окружения, изматывания и, наконец, устранения в том виде, в каком наша страна сейчас находится, а также использования России и ее ресурсов для обеспечения "американской исключительности".

Несмотря на то что в ходе своего первого после избрания президентом обращения к конгрессу США 28 февраля 2017 года Дональд Трамп не обозначил Россию в качестве угрозы, тем не менее, документы оперативно-стратегического планирования по-прежнему нацелены на противоборство с Российской Федерацией. Более того, противоборство в восприятии американского военно-политического истеблишмента уже идет. Главный же лейтмотив всей нынешней внешнеполитической стратегии США заключается в реализации идеи фикс "Карфаген должен быть уничтожен". Под Карфагеном они, конечно же, понимают Россию. Хотя на самом деле Карфаген в античном мире был, по сути, пиратским государством, жившим за счет других, то есть, по сути, таким же, как и США, но 23 века назад.

*Террористическая организация, запрещенная в России.