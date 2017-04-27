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Зиновьевский клуб

Чему нас учит Русская Америка

15:3727.04.2017
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© РИА Новости . Александр Трефилов Член Зиновьевского клуба Алексей Панкин. Архивное фотоЧлен Зиновьевского клуба Алексей Панкин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Трефилов

Алексей Панкин, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Нынешний 2017 год можно считать годом Русской Америки в России. В этом году исполняется 150 лет с момента передачи Российской империей Аляски Соединенным Штатам Америки. Договор об этом был подписан 30 марта 1867 года и вступил в силу 18 октября.

Кроме того, ровно 200 лет назад, в июне 1717 года, русские покинули свои поселения на Гавайях.

В Америке 18 октября официально отмечается как День Аляски. В России же каждый раз при приближении юбилеев вспыхивают споры: правильно ли страна сделала, уступив американцам "землицу-Алясочку", и не обидно ли, что на Гавайях сегодня не говорят по-русски.

Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года
© Фото : public domain
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Так есть ли нам что праздновать? Мне кажется, что актуальный до сих пор урок Русской Америки заключается в следующем: обе страны в той ситуации повели себя как образцовые великие державы. Америка продемонстрировала, что не намерена терпеть иностранное присутствие вблизи своей территории. В свою очередь, Россия проявила мудрость, не став ссориться с американцами из-за далеких и не очень нужных земель. Так что уступка Аляски, по крайней мере, произошла цивилизованно и к обоюдной выгоде. А ведь могло дойти и до драки.

© Sputnik / Татьяна ЛукьяноваОкрестности деревни Нинильчик, штат Аляска
© Sputnik / Татьяна Лукьянова
Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска

Характерна в этом смысле история Русских Гавайев. Она началась с того, что в 1815 году Российско-Американская компания, управлявшая российскими территориями в Америке, направила на острова своего сотрудника Антона Шеффера вызволять груз с затонувшего корабля, который оказался у одного из местных вождей. В процессе выполнения этой миссии Шеффер втянулся в междоусобную борьбу гавайских правителей, убедил одного из них попросить покровительства у императора Александра I, переименовал пожалованную ему долину Ханалеи в Шефферталь, поссорился с американскими купцами (дошло до стрельбы) и запросил у Петербурга в помощь себе военный флот.

Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска. Архивное фото
© Sputnik / Татьяна Лукьянова
Народы Аляски считают, что Россия больше Америки уважала их культуру

На что последовал следующий официальный ответ: "Государь император изволит полагать, что приобретение сих островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принесть России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами".

В результате Россия и США достигли своих естественных пределов, и, по крайней мере, никаких территориальных споров между ними с той поры не возникало.

Зато плоды исторической российской мудрости сегодня проявляются в том, что на территории и России, и Америки сложилась общая субкультура Русской Америки. Вокруг остатков основанной Шеффером Елизаветинской крепости на Гавайях создан национальный парк "Русский форт Элизабет", бережно охраняются строения русских колонистов на Аляске.

Музей-парк "Форт-Росс" в честь российского поселения в Северной Калифорнии, основанного в 1812 году, — это островок русской жизни начала XIX века. Его поддерживают российские и американские компании и благотворительные фонды.

Город Уиттиер, Аляска. Архивное фото
© Fotolia / nvcstudio
Островок русской культуры: староверы 150 лет спустя после продажи Аляски

В городе Тотьма Вологодской области, на родине основателя "Форта-Росс" Ивана Кускова, каждый год отмечают День Русской Америки: здесь соединяются по видеомосту с американским музеем и устраивают перезвон колоколов. Сюда совершают паломничества индейцы кашайя, представители племени, на чьих землях был основан "Форт-Росс" и чья историческая память сохранила о русских самые теплые воспоминания.

На Аляске скоро откроют новый исторический музей, где значительная часть экспозиции будет посвящена русским мореплавателям и первопроходцам. А, например, в Иркутске — городе, откуда начинались многие экспедиции в Америку, — планируют создать музей Русской Америки. Здесь в апреле сего года отпраздновал свое десятилетие молодежный клуб "Форт Росс — Иркутск", в мероприятиях которого и на родине, и в Америке участвовали тысячи молодых людей.

В общем, если присмотреться, то мы увидим на удивление развитую инфраструктуру сотрудничества в обеих странах на почве общего исторического и культурного наследия, никак не зависящую от нынешней политической конъюнктуры. Стоит ли говорить о том, как это важно в период, когда российско-американские отношения переживают не лучший период.
Вот почему 2017-й достоин считаться годом Русской Америки.

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Зиновьевский клуб
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