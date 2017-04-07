Медведи, матрешки и американский флаг

В этом году исполняется 150 лет договору между Россией и США о продаже Аляски. Он был подписан в марте 1867-го, но официальная церемония передачи состоялась в октябре.

На Аляске существует русское сообщество: это потомки первопроходцев и старообрядцев, эмигранты и экспаты. О жизни на Аляске РИА Новости поговорили с россиянами, которые переехали сюда недавно.