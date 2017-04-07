Медведи, матрешки и американский флаг
Истории россиян, которые переехали на Аляску
Виктория Сальникова

В этом году исполняется 150 лет договору между Россией и США о продаже Аляски. Он был подписан в марте 1867-го, но официальная церемония передачи состоялась в октябре.

На Аляске существует русское сообщество: это потомки первопроходцев и старообрядцев, эмигранты и экспаты. О жизни на Аляске РИА Новости поговорили с россиянами, которые переехали сюда недавно.

Вид на шоссе Эджертон и горы Врангеля, Аляска.
© Fotolia/ Tomasz Wozniak
Край без суеты

Супруги Светлана и Михаил Филькины родились и выросли в Москве. Сейчас живут в Джуно, столице Аляски. У них свой бизнес — они создали компанию Russian Alaska. Это единственный туроператор на юго-востоке штата, который предоставляет услуги на русском языке. Эта часть Аляски живет во многом за счет туризма: каждый год с мая по сентябрь сюда приезжают более миллиона туристов, 10% из них, по словам Светланы, русские.

"У нас свои представления об Аляске, — говорит она, — основанные и на школьных уроках, и на незабываемых рассказах Джека Лондона. Мы рассказываем туристам не только об истории американской Аляски, но и о русских первопроходцах".

Ранее туманное утро в гавани Аврора в Джуно, Аляска.
© AP Photo/ Rashah McChesney

Светлана вспоминает, что сначала Аляска покорила ее супруга: 10 лет назад он отправился в штат в командировку, и эта поездка изменила жизнь всей семьи.

"Через несколько лет мы поехали на Аляску всей семьей и в итоге остались здесь насовсем", — рассказывает Светлана. 

По ее словам, на Аляске как нигде в другом месте чувствуешь единение с природой — здесь нет городской суеты, скопления домов и машин, никто никуда не спешит, а люди доброжелательны и открыты.

"Аляска прекрасна и величественна, она завораживает и покоряет", — продолжает Светлана.

Цветные дома в Кетчикане, Аляска.
© Fotolia/ dbvirago

"Красивые виды, простор, чистота и спокойствие. Добавьте к этому развитую инфраструктуру, хорошие школы, качественное жилье. В Джуно есть музеи, кинотеатры, театр и концертный зал. Аляска — рай для любителей спорта и активного отдыха", — говорит она.

Столица штата действительно будто создана для спортсменов: здесь есть трассы для горных и беговых лыж, бассейны, каток, скалодром, крытые и открытые футбольные поля, а также поля для бейсбола, американского футбола и гольфа. При этом в городе живут около 35 тысяч человек.

"Единственный недостаток — это отсутствие больших торговых центров, который легко компенсируется онлайн-магазинами и периодическими поездками на большую землю", — добавляет Светлана.

Туристы посещают водопады Наггет на леднике Менденхолл в национальном лесу Тонгасс, Аляска.
© AP Photo/ Charles Rex Arbogast

В подтверждение своих слов Светлана рассказывает, как впервые оказалась в Джуно: они приплыли с мужем в столицу на пароме из Кетчикана, корабль шел близко к берегу между островами, и пассажиры любовались открывавшимися видами.

"Мы видели морских котиков, китов, белоголовых орлов. Когда паром двинулся к бухте, перед нами предстал во всем своем великолепии ледник Менденхолл. В тот же день мы подъехали к нему на машине и были в полном восторге от его величия. Не меньшее впечатление производили голубые айсберги, дрейфующие в ледниковом озере. Мы понаблюдали за лососем, приходящим на нерест и прогулялись до Самородкового водопада, по пути собрав целую кучу подосиновиков. А потом еще взяли и сплавились по ледниковой реке", — рассказывает она.

Внутри ледяной пещеры ледника Менденхолл в Джуно, Аляска.
© AFP 2017/ Becky Bohrer

Светлана смеется: для того чтобы посмотреть на зверей, не нужно ходить в зоопарк. В городах и пригородах, даже в туристических местах, где всегда много людей, можно увидеть диких животных — орлов, оленей, медведей, дикобразов и бобров.

"Сколько бы мы ни путешествовали, самое любимое место на Аляске — наш дом в Джуно. Здесь нам нравится больше всего", — подытожила она.

Индеец по имени Иван

Основателем русских поселений на берегах северо-западной Америки был купец Александр Баранов. Память о нем хранится как в музеях Аляски, так и России — например, в Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее, расположенном в родном городе предпринимателя.

Уже в наши дни ученый и путешественник Михаил Малахов организовал проект "Наследие Русской Америки". Он инициировал несколько экспедиций на Аляску. К одной из них присоединился ученый Иван Савельев из Северного арктического федерального университета, где он возглавляет кафедру международного права и сравнительного правоведения.

Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года. Слева направо: Роберт С. Чу, Уильям Г. Сьюард, Уильям Хантер, Владимир Бодиско, Эдуард Стекль, Чарльз Самнер, Фредерик Сьюард.
© Фото: public domain

Исследователь рассказывает, что сегодня русская культура по-прежнему является неотъемлемой частью жизни коренного населения. "На Аляске довольно много православных — около 12%. Здесь же находится одна из четырех православных семинарий США. Регион дал нашей церкви пять святых", — рассказывает Иван Савельев.

Еще одна особенность — язык. По словам Савельева, за тот период, что Аляска была в составе России, коренные народы заимствовали из русского от 50 до 300 слов. И сейчас, говорит ученый, представители коренного населения даже не помнят порой, что те или иные слова были привнесены. Например, вилка, ложка, лавка, платок и так далее.

Окрестности города Николаевск, штат Аляска
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова

"Если говорить об именах и фамилиях, то часто используются русские. Когда мы въехали в одну из деревень, к нам вышел местный индеец, которого звали Иван Андриянов. Каждый второй говорил, что в его жилах течет русская кровь, это для них было проявлением аристократизма. Из заимствованных традиций — баня, свадьбы, дни рождения, колядки, Рождество", — говорит Иван.

Многие деревни коренных народов сейчас находятся в упадке: молодежь уезжает в города, забывает о своей культуре, истории и языке.

В некоторых школах Аляски, по словам ученого, пытались вводить русский язык как обязательный предмет. "Но это редкое явление, исключение из правил", — добавляет он.

Школа в Николаевске, штат Аляска
Школа в Николаевске, штат Аляска
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова
Работница почты в Николаевске Кира
Работница почты в Николаевске Кира
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова
Жительница деревни старообрядцев Николаевска Варвара Феофанова с мужем Абрамом
Жительница деревни старообрядцев Николаевска Варвара Феофанова с мужем Абрамом
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова
Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска
Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова
Жительница деревни Нинильчик, штат Аляска
Жительница деревни Нинильчик, штат Аляска
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова
Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска
Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова
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Школа в Николаевске, штат Аляска
© Sputnik/ Татьяна Лукьянова

Судя по рассказу Савельева, представления местных русских о русской культуре довольно необычные. Например, говорит ученый, в городе Ситка есть ансамбль, который исполняет русские танцы. Но оригинального исполнения участники ансамбля не видели, поэтому танцуют сообразно своим представлениям о русских плясках.

Есть на Аляске и популярное туристическое место, где русский колорит, по словам Савельева, превращен в бренд. В город Нинильчик приезжают за русской экзотикой — кухней и сувенирами.

Один штат, но целая страна

Михаил Бликштейн родился в России, но в 14 лет покинул страну. По образованию он ихтиолог, хотя сейчас занимается фотографией. На Аляску переехал в 2001-м. Ему тогда был 21 год, и он только окончил колледж в Нью-Йорке. "Я посмотрел на карту, спросил себя, как далеко я смогу добраться из Нью-Йорка, не пересекая никаких границ, и полетел на Аляску", — рассказывает он.

Михаил добавляет, что если "говорить серьезно", то на Аляску он приехал работать — устроился наблюдателем за рыболовством на коммерческих суднах в Датч-Харбор. После этого переехал в Джуно, где получил степень магистра в области рыболовства.

Северное сияние на Аляске.
© Fotolia/ Ricardo Serpa

Михаил называет Аляску одним из тех редких мест, где он чувствовал себя как дома. "Аляска — целая страна, огромный и очень разнообразный регион с точки зрения климата, топографии, флоры и фауны", — рассказывает он.

Экономика Аляски, по словам Михаила, сильно зависит от коммерческого рыболовства и добычи нефти и газа. Но люди там такие же, как и везде. "Большинство из них хорошие, некоторые плохие. Как правило, аляскинцы теснее связаны друг с другом, поскольку города в штате небольшие. Например, в Джуно, хотя это столица штата, проживает около 35 тысяч человек, многие друг с другом знакомы", — делится Михаил.

Бурый медведь в национальном парке Катмай, Аляска.
© Fotolia/ Tom

На Аляске по-прежнему существуют русские общины старообрядцев. По словам Михаила, по сей день они предпочитают держаться обособлено.

"Многие из этих людей — прекрасные рыбаки, зарабатывают этим на жизнь. Они строят большие лодки. Я общался с ними, когда работал биологом. Даже после того, как они покинули Россию много сотен лет назад, все еще общаются между собой по-русски, и у них очень необычный английский акцент. Их русский несколько архаичен, в нем сохранились слова, которые в настоящее время не используются. Я даже был поражен, что я их понимаю", — рассказывает Михаил.

Город Уиттиер, Аляска.
© Fotolia/ nvcstudio

Он добавляет: "современные" русские, которые приехали недавно, на Аляске тоже есть. Например, в самом большом городе штата, Анкоридже, проживает около десяти человек. Одна из девушек работает директором приюта для бездомных, другая — подводный археолог.

Житель города Ном со своим оленем, Аляска.
© AP Photo/ Mark Thiessen

Михаил сетует, что за пределами штата люди мало знают об Аляске, зачастую спрашивают, на каком языке здесь разговаривают или какую валюту используют.

В то же время, по его словам, на Аляске много интересных, образованных и нерядовых людей — ведь сюда стремятся люди из разных стран в поисках приключений.

Крик-стрит в Кетчикане, Аляска.
© Fotolia/ sorincolac

Сейчас Михаил живет в штате Вашингтон и признается, что очень скучает по Аляске. "Это прекрасное место, подобное которому я так и не смог найти", — добавляет он.

 

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