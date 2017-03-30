Мифы и легенды о продаже Аляски

АНКОРИДЖ (Аляска), 30 мар – РИА Новости, Татьяна Лукьянова. Редкая история о продаже Аляски в 1867 году обходится без упоминания о широкой критике американских властей со стороны населения. Однако негативное отношение общественности к покупке территории — очередной миф, заявляет профессор исторических наук, эксперт в области истории Аляски Стивен Хэйкокс.

О продаже русских владений на Аляске американцам в 1867 году бытует много легенд. Например, вопреки всяческим возражениям историков, до сих пор существует мнение, что Аляску Россия не продала, а отдала Соединенным Штатам в аренду на 99 лет, а Брежнев просто якобы не стал забирать территорию назад. Некоторые убеждены, что денежные средства, вырученные с продажи Аляски, которые в виде золотых слитков доставляли в Россию, затонули во время кораблекрушения в Финском заливе, – несмотря на то, что в казначейских документах тех лет есть явная пометка, свидетельствующая о получении полной суммы. Но, пожалуй, одним из самых распространенных и глубоко укрепившихся в общественном сознании мифов является представление о том, что сделка вызывала широкое недовольство со стороны американской общественности.

"К сожалению, многие нюансы теряются, когда ради удобства мы прибегаем к упрощенным трактовкам сложных исторических процессов, — сказал РИА Новости профессор Хэйкокс. — Приобретение Аляски является ярким тому примером".

Поскольку переговоры с Россией о передаче территории вел госсекретарь Уильям Сьюард, новое приобретение в американских газетах тех лет называли "глупостью Сьюарда", "сундуком со льдом", "зоопарком полярных медведей", "Моржероссией" и вообще всяческим образом яро критиковали правительство, в частности президента Эндрю Джонсона, за разбазаривание государственной казны.

В действительности же покупка северной территории размером более полутора миллиона квадратных километров пользовалась большой популярностью — согласно историческим источникам, 44 из 48 крупнейших американских газет в то время писали либо положительные отзывы о факте передачи, либо воздерживались от комментариев вовсе. В Сенате за приобретение Аляски отдали 37 голосов против всего лишь двух.

Заключение договора, согласованного Сьюардом с русским посланником в дипломатической миссии Вашингтона Эдуардом Стеклем, состоялось 30 марта 1867 года, одобрено Сенатом США в апреле, подписано императором Александром II в мае; обмен подписанных копий соглашения произошел в июне, а формальная передача земли в американское владение состоялось в октябре в городе Ситка (бывшая столица Русской Америки, ранее называвшаяся Ново-Архангельск). Выплата суммы в 7,2 миллиона долларов состоялась лишь в следующем году.

Откуда же взялось столь широко распространенное убеждение о резко негативном отношении американской общественности к сделке? По словам Хэйкокса, причиной тому является исторический контекст тех лет.

Пока Сьюард вел переговоры со Стеклем о приобретении Аляски, конгресс США вел активную войну портив президента Эндрю Джонсона, в частности, расходясь с ним в вопросах о восстановлении американских территорий после едва окончившейся гражданской войны. Сьюард, как главный советник президента, не пользовался большой популярностью среди американских политических деятелей, заявляет Хэйкокс. Особенно в колкостях усердствовала американская газета "Нью-Йорк Трибьюн", редактор которой Хорейс Грили был ярым противником администрации президента Джонсона. Именно в "Нью-Йорк Трибьюн" появилась знаменитая карикатура Томаса Наста, высмеивающая факт сделки. По словам Хэйкокса, карикатура не отражала широкого общественного мнения, но прочно укрепилась в истории из-за наглядности.

"Однако существует и более явная причина укрепления мифа о непопулярности сделки, — говорит профессор Хэйкокс. — Ведь это в очередной раз подтверждает широко распространенное представление о том, что Аляска всегда оставалась непонятой, подвергалась жестокому обращению со стороны правительства, которое испокон веков проводило здесь неуместную политику, идущую в разрез с желаниями местного населения, и вредило их стремлению быть самостоятельными и продуктивными".

Многие жители Аляски по сей день убеждены, что политика правительства не соответствует интересам местного населения. На последних президентских выборах 2016 года Аляска, исторически, впрочем, поддерживающая республиканцев, проголосовала за кандидатуру Дональда Трампа, который на протяжении всей кампании обещал радикальным образом преобразовать госаппарат, реформировать систему госуправления и "осушить вашингтонское болото".

"Для штата, который получает больше денег из федеральной казны на душу населения, чем практически все другие штаты, и население которого, как коренное, так и приезжие, правительство последовательным образом поддерживает с момента приобретения территории и до сих пор, это довольно странная жалоба со сложной историей," скептически заявляет Хэйкокс.

Как бы то ни было, факт остается фактом: приобретение Аляски Соединенными Штатами в 1867 году не вызывало столь негативного резонанса среди населения, как принято считать.

Мудрый ход или продажа за бесценок?

В России к сделке тоже относятся весьма неоднозначно: до сих пор ведутся споры о целесообразности поступка со стороны Российской Империи, действия Александра II осуждают за недальновидность – мол, продал американцам "за бесценок" золотой клад на сотни миллионов долларов.

Однако, как показывает история, у императора были резонные основания пойти на этот шаг. Согласно данным исследователей, во второй половине XIX века добыча пушнины, являвшаяся основным видом экономической деятельности на Аляске, существенно сокращается, на территорию приезжает все меньше экспедиций. Набеги враждебно настроенных колошей (тлинкитов, местные обитатели), отчаянно сопротивлявшихся колонизации, стоили российской компании не один десяток людей и временную потерю столицы в 1805 году. В условиях едва закончившейся Крымской кампании, обернувшейся для Российской Империи потерей Черноморского флота, ресурсов на освоение далекой северной территории практически не было.

Были у Александра и основания опасаться угрозы захвата Аляски со стороны Британии – главного на то время соперника на геополитической арене. Русских на территории много не было никогда, и при нападении англичан удержать владение Аляской России бы не удалось.

Доктор исторических наук и член исторического общества Аляски Анна Мэрибэль Ли занимается изучением вопроса продажи территории последние двадцать лет. По словам Ли, первая мысль о продаже Аляски появилась еще в 1854 году и исходила от американского правительства, заинтересованного в предотвращении британской оккупации.

"Тогда, впрочем, речь не шла о настоящей сделке, — сказала РИА Новости эксперт. — Штаты предложили императору Александру заключить фиктивный договор на три года, по которому владение территорий переходило во временное пользование американцами для защиты от англичан. Отсюда, полагаю, и берет начало миф о том, что Россия Аляску не продавала, а лишь сдавала в аренду".

Договор в силу не вступил, потому что России удалось договориться с британской компанией Залива Гудзона. Следующее упоминание о сделке датируется 1857-м годом: инициативу историки приписывают младшему брату Александра Константину Николаевичу, упомянувшему о возможности министру иностранных дел Горчакову. Однако вскоре начавшаяся в Америке гражданская война задержала реальные переговоры еще на десять лет.

"Судьба России на Аляске решилась в конце 1866 года, когда на заседании под предводительством Александра II единогласным решением было принято продать территорию Штатам, — говорит Ли. — При этом минимальную сумму за полтора миллиона квадратных километров северной территории оценивали в пять миллионов долларов – цена значительная". Ли утверждает, что хоть идея и в этот раз принадлежала младшему брату Александра, за продажу проголосовали единодушно – и Горчаков, и сам император.

30 марта 1867 года Стекль заключил договор со Сьюардом о продаже Аляски за 7,2 миллиона долларов. Через месяц Сенат одобрил сделку, а 18 октября в Ново-Архангельске, переименованном в Ситку, прошла формальная передача территории Америке и церемонный спуск российского флага. Последние русские из Ново-Архангельска уехали в следующем году, а 18 октября с тех пор считается Днем Аляски – федеральным праздником.

"Конечно, вследствие последующей золотой лихорадки у русских появилось много претензий к действиям правительства, — говорит Ли. — Но если смотреть на ситуацию с перспективы того времени, у Российской Империи были все основания продать территорию – и дело здесь, в первую очередь, было не в финансовой нужде, как некоторые полагают, а в мудром расчете в свете геополитического положения на тот момент".

Сегодня, спустя 150 лет, вокруг истории о продаже Аляски до сих пор существует немалое число слухов, легенд и противоречивых данных. Пожалуй, это говорит о существенной значимости события в культурном наследии общества, "фольклор ведь не возникает просто так", заключает Ли. Тем ценнее годовщины и памятные даты: они дают редкую возможность для более глубокой оценки исторических событий и фигур, которые породили тот мир, в котором мы живем сегодня.