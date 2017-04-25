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Зиновьевский клуб

Гроботизация под видом роботизации изменит мир не в пользу общества

17:0825.04.2017
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© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПреподаватель НИУ ВШЭ Павел РодькинПреподаватель НИУ ВШЭ Павел Родькин
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Павел Родькин, кандидат искусствоведения, доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Колоссальный процесс роботизации и автоматизации производства превосходит по глубине воздействия на общество сегодня все текущие политические процессы и геополитические игры. Полагаю, что уже в среднесрочной перспективе тотальная роботизация и автоматизация качественно изменит экономику, политику и само общество. С этим процессом связано множество позитивных ожиданий и предвкушений, однако критический анализ, опирающийся на трезвое политэкономическое понимание реальности, заставляет сделать достаточно мрачные выводы о надвигающейся самой масштабной гуманитарной катастрофе в истории человечества.

Роботизация и капитализм

Робот на выставке во Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Вкалывают роботы: в ЕС спорят о гарантированном доходе для всех
Стремительный рост роботизации в мире стал устойчивым трендом, который уже в ближайшие 20-30 лет должен изменить общество до неузнаваемости. Он связывается, с одной стороны, с колоссальным повышением эффективности производства, а с другой — с высвобождением труда и свободного времени человека. Правда, еще Маркс в первом томе "Капитала" указывал на то, что механизация производства в индустриальном капитализме не приведет к уменьшению рабочего дня и эксплуатации рабочих, а только увеличит ее.

© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезентация российского ассистирующего роботохирургического комплекса в МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости . Александр Вильф
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Презентация российского ассистирующего роботохирургического комплекса в МИА "Россия сегодня"

Рабочий день, прибавочный продукт, эксплуатация не уменьшились и в эпоху компьютеризации и информатизации. Кажется, ничто не может поколебать актуальность Маркса: прогресс — есть всего лишь прогресс порабощения масс. Однако новые технологии в существующей социально-экономической системе служат не обществу, а все более враждебным ему субъектам власти. Так что надеяться на то, что роботизация производства освободит человека, и не замечать при этом системных оснований его несвободы по меньшей мере наивно.

Капитал как владелец роботов и автоматов не собирается содержать ставших ненужными наемных работников, проблема заключается в том, что последним нет места в новой структуре производства. И только самомнение и самолюбование современного креативного класса порождают уверенность в его незаменимости в будущем новом технологическом укладе.

Преподаватель НИУ ВШЭ Павел Родькин
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глобализация и кризис перепроизводства хаоса
Полное непонимание происходящих процессов на уровне отношений власти-собственности выражается в распространенной иллюзии, что переход в постиндустриальное общество позволит сосредоточиться абсолютно всем членам общества на творческой деятельности и интеллектуальном труде. Трагедия для масс заключается в том, что им нет места не только в производстве, но и в потреблении.

Автоматизация и упрощение социальных отношений

Роботизация и автоматизация влекут за собой не только изменение производства, но и трансформацию общества, связанную с существенным упрощением социальных отношений и, как следствие, нарастание их полной контролируемости и прогнозируемости. Заблуждение о том, что люди найдут себя и раскроют свой потенциал в тех сферах, где бессилен искусственный интеллект, не учитывает того факта, что в условиях всеобщей автоматизации сложных креативных решений для потребителя не требуется.

Робот. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Европарламентарии могут предоставить роботам юридический статус
Например, в массовом потреблении маркетинг и брендинг постоянно изобретают новые креативные и нестандартные средства воздействия на целевые аудитории, без которых невозможно реализовать продажу однородных товаров. Но в условиях всеобщей автоматизации эта могущественная индустрия сознания становится ненужной: потребности и поведение потребителей становятся стандартизированными, прогнозируемыми, контролируемыми и обязательными к исполнению.

Технология больших данных уже сегодня позволяет не только "угадывать", но фактически управлять запросами и поведением человека в режиме реального времени на основе статистических и математических алгоритмов. Когнитариат, таким образом, в один момент оказывается в том же положении, что и традиционный пролетариат.

© РИА Новости . Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРобот-помощник Метроша
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Робот-помощник Метроша

Творческий труд необходим только в человеческом обществе, порождающем сложности, противоречия и непредсказуемости, именно поэтому гораздо эффективнее совершенствовать не алгоритмы, а подгонять под них общественные отношения. Но что же делать с гигантской массой ненужных людей, которым нет места ни в производстве, ни в потреблении, что, с точки зрения традиционного государства и экономики, угрожает миру катастрофой?

Мир будущего — без 99% лишнего населения

Робот-андроид ФЕДОР (FEDOR) Фонда перспективных исследований
© Фото : YouTube
Вкалывают роботы: кто останется без работы через 5 лет
Мир будущего — уютное место для жизни, воплощение рая на земле, однако доступное только избранным наследникам нынешней глобальной элиты. Роботизация решает принципиальную проблему снижения нагрузки на биосферу и восстановления экологического баланса планеты, а также создания устойчивой системы жизнеобеспечения, для обслуживания которой требуется ограниченное количество специалистов.

Необходимые работники будут обладать только техническими специальностями, гуманитарное знание окажется навсегда недоступно оставшимся массам. Уже сегодня из научной деятельности исключаются неэмпирические исследования, тогда как область умозрительных вопросов становится роскошью и фактически привилегией элит.

Дубай. Архивное фото
© AFP 2017 / Karim Sahib
На улицы Дубая выйдут первые робокопы
Не так уж принципиально для организаторов нового мира, каким образом произойдет утилизация лишних людей: сгорят ли миллионы в огне очередной войны или вымрут в процессе потребительской деградации. Гораздо важнее для них и для понимания нами образа и сути будущего мироустройства появление совершенно нового типа отношения власти, когда даже капитал в привычном его понимании потеряет смысл.

Социальная структура человечества в новом мире предельно упрощается и должна быть сведена в итоге только к двум суперклассам: элите и обслуживающим ее работникам. Такая структура общества означает конец политики и социальной коммуникации как таковой.

Можно ли противостоять "прогрессу"?

Роботизации и автоматизации невозможно сопротивляться методами "луддитов", потому что технически и научно отстающее общество будет просто уничтожено более развитым. Данная опасность для России становится все более актуальной, поскольку сегодня, согласно данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники, плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже среднемировой.

Вид на центр Москвы
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Принцип справедливости – главное лекарство против революций
Чтобы роботизация и автоматизация действительно исполнили давние мечты человечества о новом обществе развития и прогресса, необходимо успеть свернуть с того курса социальной эволюции, который сегодня доминирует в мире. Это означает необходимость вернуться на путь социальной справедливости и гуманизма.

Проблема заключается в том, что современное общество не в состоянии осознать конечную цель роботизации и автоматизации, вернее, не может критически ее проанализировать. Ведь любая альтернатива объявлена нереализуемой и опасной революционной утопией.

 

 

 

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