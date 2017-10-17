В Минобрнауки рассказали о развитии движения WorldSkills в России

АБУ-ДАБИ, 17 окт – РИА Новости. Движение WorldSkills в России развивается значительно быстрее, чем во многих других странах, заявила журналистам замминистра образования и науки Людмила Огородова по итогам знакомства с площадкой мирового чемпионата WorldSkills в Абу-Даби.

Россия присоединилась к движению в 2012 году. Миссия WorldSkills — повышение стандартов подготовки кадров. Движение проводит регулярные чемпионаты профессионального мастерства.

"Мы можем только оценить объем самой площадки – 52 компетенции, у нас в Краснодаре было больше 100 компетенций, то есть мы развиваемся быстрее. Динамика развития самого движения в России быстрее набирает темпы, чем во многих других странах", — заявила Огородова на вопрос о том, как она оценивает готовность команды РФ к чемпионату.

"Ожидания позитивные", — добавила она.

Вечером 14 октября в ОАЭ прошла церемония открытия 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills, 1300 молодых конкурсантов из 77 стран будут состязаться по 52 компетенциям в шести блоках профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Национальная сборная России включает 58 ребят из 22 регионов.