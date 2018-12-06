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Ракетный эсминец ВМС США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России

(обновлено: 03:39 06.12.2018)
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© AFP 2018 / US NAVY Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фотоРакетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
© AFP 2018 / US NAVY

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.

Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
© Фото : U.S. Navy / David Flewellyn
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"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — говорится в заявлении представителя американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.

Официальный представитель ВМС США подчеркнула, что Вашингтон не признает претензии России на водные территории, заявив, что Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российского побережья, гарантируемых международным правом.

Залив Петра Великого

Залив Петра Великого — самый большой залив Японского моря у российских берегов. Он расположен на юге Приморского края, между мысом Поворотный на востоке и устьем реки Туманной на западе.

На берегах залива Петра Великого расположены города: Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также крупнейший российский порт на Тихом океане — Восточный.

McCampbell

Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
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USS McCampbell — 35-й эскадренный миноносец из серии запланированных 84 эсминцев УРО типа "Арли Берк", строительство которых было одобрено Конгрессом США. Назван в честь самого результативного аса ВМС США периода Второй мировой войны Дэвида Маккэмпбелла.

McCampbell оснащен ракетной установкой вертикального типа для запуска противокорабельных ракет, системой запуска крылатых ракет "Томагавк" и торпедными аппаратами.

Провокации в Южно-Китайском море

Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released /
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Второго октября китайский эсминец прошел на "небезопасном" расстоянии от американского боевого корабля, который выполнял операцию по "обеспечению свободы навигации" недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море.

В ответ в Пекине заявили, что американский эсминец самовольно вошел в акваторию, а китайский военный корабль сразу же предпринял необходимые действия: провел проверку принадлежности судна и сделал ему предупреждение немедленно покинуть воды.

Китай потребовал, чтобы Вашингтон немедленно прекратил "провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море".

"США под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу суверенитету Китая и ущерб стабильности в регионе", — заявила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин.

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