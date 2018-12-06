ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Путин отметил отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (321)
0250
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вашингтон не предоставил доказательств нарушения Москвой договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Россия выступает против слома ДРСМД, заявили в МИД

Госсекретарь США Майк Помпео ранее потребовал от России в течение двух месяцев вернуться к выполнению соглашения. В противном случае Вашингтон пригрозил приостановить свои обязательства.

Российский лидер отметил, что заявление Помпео прозвучало с опозданием, так как сначала США заявили о намерении выйти из договора, а потом стали искать оправдание своим действиям.

Российский ответ

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
© AFP 2018 / John Thys
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Если США считают, что должны иметь оружие, которое сейчас попадает под действие ДРСМД, Россия тоже будет это делать, заявил Путин.

Президент назвал аргументы о том, что сейчас только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД, в принципе понятными.

"Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — пояснил глава государства.

Цели ответных действий России

Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
А надо ли воевать? США решили оценить риски ядерного удара по своим городам
Страны, разместившие у себя американские ракеты средней и меньшей дальности, станут целями ответных действий России, заявил в минувшую среду в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", — сказал он.

"Кто не будет слушать Лаврова, будет слушать (министра обороны Сергея — ред.) Шойгу"

Противолодочный корабль МПК Поворино военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал поводы для возможного военного столкновения России и США
Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении ДРСМД, заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.

Нарушения договора со стороны США

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, File
Доказано: мир несется к кризису и им никто не управляет
За время действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия фиксировала его нарушение со стороны США около 95 раз, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, нарушением ДРСМД можно назвать и широкое использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.

Помимо этого, США развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД, а в недавно принятом бюджете США значится статья по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новой крылатой ракеты средней дальности, подчеркнул глава комитета.

Шестьдесят дней

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
США выражают неготовность к диалогу на равных, отметили в Совфеде
Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. В это время Вашингтон не будет испытывать или развертывать новые системы вооружения, которые по своим характеристикам подпадают под действие ДРСМД. Дальнейшие шаги будут определены после консультаций с европейскими союзниками. Он подчеркнул, что Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения. Американское посольство в Москве передало в российское министерство официальную ноту.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена