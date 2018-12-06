Путин отметил отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вашингтон не предоставил доказательств нарушения Москвой договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее потребовал от России в течение двух месяцев вернуться к выполнению соглашения. В противном случае Вашингтон пригрозил приостановить свои обязательства.
Российский лидер отметил, что заявление Помпео прозвучало с опозданием, так как сначала США заявили о намерении выйти из договора, а потом стали искать оправдание своим действиям.
Российский ответ
Президент назвал аргументы о том, что сейчас только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД, в принципе понятными.
"Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — пояснил глава государства.
Цели ответных действий России
"Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", — сказал он.
"Кто не будет слушать Лаврова, будет слушать (министра обороны Сергея — ред.) Шойгу"
"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.
Нарушения договора со стороны США
По его словам, нарушением ДРСМД можно назвать и широкое использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.
Помимо этого, США развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД, а в недавно принятом бюджете США значится статья по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новой крылатой ракеты средней дальности, подчеркнул глава комитета.