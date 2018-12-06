Путин отметил отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вашингтон не предоставил доказательств нарушения Москвой договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее потребовал от России в течение двух месяцев вернуться к выполнению соглашения. В противном случае Вашингтон пригрозил приостановить свои обязательства.

Российский лидер отметил, что заявление Помпео прозвучало с опозданием, так как сначала США заявили о намерении выйти из договора, а потом стали искать оправдание своим действиям.

Российский ответ

Если США считают, что должны иметь оружие, которое сейчас попадает под действие ДРСМД, Россия тоже будет это делать, заявил Путин.

Президент назвал аргументы о том, что сейчас только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД, в принципе понятными.

"Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — пояснил глава государства.

Цели ответных действий России

Страны, разместившие у себя американские ракеты средней и меньшей дальности, станут целями ответных действий России, заявил в минувшую среду в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", — сказал он.

"Кто не будет слушать Лаврова, будет слушать (министра обороны Сергея — ред.) Шойгу"

Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении ДРСМД, заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.

Нарушения договора со стороны США

За время действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия фиксировала его нарушение со стороны США около 95 раз, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, нарушением ДРСМД можно назвать и широкое использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.

Помимо этого, США развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД, а в недавно принятом бюджете США значится статья по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новой крылатой ракеты средней дальности, подчеркнул глава комитета.

Шестьдесят дней

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. В это время Вашингтон не будет испытывать или развертывать новые системы вооружения, которые по своим характеристикам подпадают под действие ДРСМД. Дальнейшие шаги будут определены после консультаций с европейскими союзниками. Он подчеркнул, что Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения. Американское посольство в Москве передало в российское министерство официальную ноту.