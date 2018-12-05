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В посольстве России раскритиковали позицию Британии по Украине

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (497)
05761
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фотоЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания игнорирует факт сознательного нарушения украинскими кораблями границ территориальных вод России во время инцидента в Керченском проливе, потворствуя агрессивному настрою Киева, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"Детали инцидента, в первую очередь, грубое и сознательное нарушение украинскими кораблями территориальных вод Российской Федерации, игнорируются в официальных заявлениях британского правительства и во многих местных СМИ, даются предвзятые оценки действий России", — сказал журналистам пресс-секретарь.

"Обвиняя Россию в "эскалации в Азовском море", Лондон утаивает тот факт, что украинская сторона 25 ноября нарушила российскую границу в том месте, которое было российской территорией еще до событий 2014 года. Украинцы отказались от лоцмана и вероломно шли в Керченский пролив с юга. На одном из судов присутствовали два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались в том, что имели специальное задание действовать именно таким образом", — добавил он.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Он напомнил, что Керченский пролив открыт для прохода любых торговых судов в российские и украинские порты и из них, а также для российских и украинских военных кораблей. С учетом особенностей пролива в нем действуют определенные процедуры уведомления о проходе и организации лоцманской проводки, аналогичные, в целом, порядку, существовавшему до 2014 года. Пресс-секретарь отметил, что ни до, ни после инцидента 25 ноября никаких проблем с проходом по проливу, в том числе украинских военных кораблей, не было.

Также, по его словам, не соответствуют действительности и утверждения о "незаконных проверках украинских судов российскими пограничниками в Азовском море". С учетом того, что Азовское море представляет собой внутренние воды России и Украины, оба государства вправе проверять суда в соответствующей акватории с точки зрения обеспечения безопасности, сказал пресс-секретарь.

"Осуществляемые береговой охраной пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы, правомерны и не носят дискриминационного характера. 48% судов (720 из 1492), осмотренных с апреля по октябрь 2018 года, проследовали в российские порты или из них, 52% — в украинские порты или из них. Проверки, как правило, не превышают трех часов и осуществляются в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив со стороны Черного или Азовского морей в момент формирования караванов для проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу. Соответственно, задержек с пересечением пролива при этом не возникает", — отметил пресс-секретарь.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по результатам участия в саммите G20. 1 декабря 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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По его словам, посольство сожалеет, что противоречащий интересам региональной и международной безопасности конфронтационный курс Киева пользуется поддержкой со стороны консервативного правительства Великобритании.

"Примечательно, что инцидент в Керченском проливе совпал по времени с обострением ситуации на Донбассе. Киев подтягивает к линии соприкосновения военную технику, интенсифицированы обстрелы Донбасса. Все это — прямые нарушения Украиной минских договоренностей, которые упорно не замечают в Великобритании. Более того, Лондон потворствует агрессивному настрою Киева, в этих непростых условиях объявляя о направлении на Украину дополнительных контингентов военных инструкторов", — сказал пресс-секретарь.

Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, при этом никаких решений о новых санкциях против РФ, о которых просил Киев, не принято. ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Министр обороны Украины признал деэскалацию ситуации в Керченском проливе
Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНД. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

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