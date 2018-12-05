Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
"Инициаторами проекта выступили народные депутаты от фракций "Блок Порошенко", "Народный фронт", — сообщается на сайте Рады. Однако текст проекта постановления на данный момент недоступен.
Ранее портал Gazeta.ua сообщил, что в феврале 2017 года на сайте украинского президента была создана электронная петиция в поддержку инициативы о возвращении Бандере звания Героя Украины. Петиция провисела на сайте 90 дней и собрала 187 голосов из необходимых 25 тысяч.
Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.