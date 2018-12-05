Премьер Франции не исключил отказа от повышения налогов на топливо

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Правительство Франции откажется от идеи повышения налогов на топливо и электричество, если по итогам консультаций с профсоюзами, депутатами и гражданами, не будет найдено хорошее решение, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

"С президентом республики мы приняли решение приостановить на шесть месяцев введение налоговых мер, которые касаются цен на топливо и цен на электроэнергию", — сказал Филипп, выступая в среду в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции.

Он отметил, что это было сделано для того, чтобы провести дискуссии с представителями профсоюзов, парламентским корпусом и с гражданами Франции и определить наиболее справедливые и эффективные меры государственной поддержки.

"И если мы не найдем хорошего решения, мы не будем вводить эти налоги", — подчеркнул французский премьер.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. Во вторник премьер-министр Франции объявил о ряде мер для успокоения обстановки в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. Филипп также сообщил, что с 15 декабря по 1 марта будут проведены консультации по теме налогов и изменению налоговой системы страны.