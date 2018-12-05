МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва расценивает высылку Словакией российского дипломата как недружественный шаг и отреагирует на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.

Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что из страны на основе информации военной разведки представителя военного атташата посольства России в Братиславе объявили персоной нон-грата и 22 ноября выслали.

"Он проявлял разведактивность по отношению к интересам Словацкой Республики и НАТО, его деятельность как дипработника не соответствовала Венскому договору и его дальнейшее нахождение на территории Словакии не отвечало ее интересам", — сказал Пеллегрини телеканалу TА3.

Премьер добавил, что с Россией Братислава имеет стандартные отношения, дипломата выслали корректно.