Ряд стран НАТО планируют обсудить с Россией ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Несколько стран НАТО намерены обсудить с Россией вопрос договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в рамках двусторонних контактов, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону известно об этом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией ДРСМД.

"Мы поднимали этот вопрос на предыдущем СРН несколько недель назад. Несколько союзников объявили вчера на встрече (в Брюсселе — ред.), что поднимут вопрос РСМД в ходе двусторонних контактов с РФ. Мы также готовы снова поднять этот вопрос на Совете Россия-НАТО", — сказал генсек, отвечая на вопросы по ситуации вокруг договора.

Накануне Столтенберг уже заявил, что альянс готов снова обсудить вопрос договора в рамках Совета Россия-НАТО.