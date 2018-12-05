Ряд стран НАТО планируют обсудить с Россией ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Несколько стран НАТО намерены обсудить с Россией вопрос договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в рамках двусторонних контактов, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы поднимали этот вопрос на предыдущем СРН несколько недель назад. Несколько союзников объявили вчера на встрече (в Брюсселе — ред.), что поднимут вопрос РСМД в ходе двусторонних контактов с РФ. Мы также готовы снова поднять этот вопрос на Совете Россия-НАТО", — сказал генсек, отвечая на вопросы по ситуации вокруг договора.
Накануне Столтенберг уже заявил, что альянс готов снова обсудить вопрос договора в рамках Совета Россия-НАТО.