Киев предложил Москве обмен заключенными

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Киев предлагает Москве обмен заключенными по формуле "42 на 89", заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Накануне в Минске состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию в Донбассе. Одной из его главных тем было обсуждение инцидента в Керченском проливе. Марчук утверждает, что на переговорах внесли и предложение по обмену заключенными.

"Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев", – сказал Марчук в эфире телеканала "Прямой".

Он добавил, что "если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19".

"То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена", — сказал он.

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