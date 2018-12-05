Комитет Рады одобрил проект о разрыве договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по международным делам одобрил законопроект о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, трансляцию заседания вел "Пятый канал".

Участники комитета единогласно проголосовали за законопроект. Теперь его должна одобрить Верховная рада.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекращает действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.