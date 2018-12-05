Комитет Рады одобрил проект о разрыве договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по международным делам одобрил законопроект о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, трансляцию заседания вел "Пятый канал".
В сентябре президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекращает действие с 1 апреля 2019 года.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.