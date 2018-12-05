В Госдуме ответили на заявление Госдепа США по украинским морякам

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Госдеп США, который позволяет себе выпады в адрес российской стороны по инциденту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков за нарушение границы РФ, не смущает избирательность президента Украины Петра Порошенко, который ввел военное положение "эксклюзивно" для русскоязычных территорий, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.

Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит украинских моряков и не вернет корабли. Кроме того, по его словам, инцидент должен заставить ЕС отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".

"Уверен, что подобные выпады не окажут большего эффекта, чем жужжание назойливой мухи", — сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, Госдеп США почему-то не волнует тот факт, что Украина задерживает российских граждан, в том числе и членов экипажей гражданских морских судов.

"Почему Госдеп молчит о гражданской войне против мирных жителей Донбасса? Единственное, кто получает с каждым днем все больше боли, — это рядовые украинцы. Порошенко все никак не угомонится, придумывая новые и новые меры для издевательств над гражданами собственной страны. Даже военное положение ввел, причем эксклюзивно для русскоязычных территорий. Госдеп США не возмущает подобная избирательность?" — сказал депутат.

Козенко также подчеркнул, что США данным заявлением фактически начали открыто диктовать свои условия европейским странам.

"Их призыв отказаться от строительства "Северного потока-2", не подкрепленный абсолютно никакими доводами, должен звучать как минимум оскорбительно для наших соседей", — сказал депутат.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. На фоне произошедшего инцидента в минувший четверг на Украине вступил в силу закон о введении на 30 дней военного положения. Оно касается Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.