Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море

Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области

Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина испытала новые крылатые ракеты, которыми планируется усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, заявил глава Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Испытания прошли на полигоне в Одесской области.

По словам Турчинова, стрельбы прошли успешно. Он отметил, что ракеты способны поразить цель на расстоянии 280 километров.

Также, как рассказал глава СНБО, военные "отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125".

"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей", — приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Опробованные комплексы "значительно усилят" береговую оборону Черноморского и Азовского побережий, добавил глава СНБО.

После окончания испытаний Турчинов провел совещание с разработчиками ракетной техники и военным руководством "для определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона".

Испытания прошли вскоре после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы. Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников. Корабли и их экипажи задержали.

После этого украинские власти ввели военное положение в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.