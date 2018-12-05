Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина испытала новые крылатые ракеты, которыми планируется усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, заявил глава Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.
По словам Турчинова, стрельбы прошли успешно. Он отметил, что ракеты способны поразить цель на расстоянии 280 километров.
Также, как рассказал глава СНБО, военные "отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125".
"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей", — приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.
Опробованные комплексы "значительно усилят" береговую оборону Черноморского и Азовского побережий, добавил глава СНБО.
Испытания прошли вскоре после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы. Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников. Корабли и их экипажи задержали.
После этого украинские власти ввели военное положение в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.