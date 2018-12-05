МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая намерена баллотироваться в президенты страны, заявила, что разрабатывает план реинтеграции и восстановления Крыма и Донбасса.

"Мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий — Крыма и Донбасса, которые, безусловно, будут возвращены", — написала она в Facebook

Тимошенко сообщила также, что находится с визитом в США, и на всех встречах обсуждает необходимость выполнение Будапештского меморандума и проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов с привлечением верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

"Наступление на дипломатическом фронте в формате "Будапешт плюс" — это часть нашей новой стратегии мира и безопасности. Другие составляющие для победы — это укрепление украинской армии и усиление санкций против России, а также юридические действия для взыскания компенсации", — написала Тимошенко.

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.