В Совфеде предупредили об ответе на высылку Словакией российского дипломата

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия ответит зеркально на выдворение российского дипломата из Словакии, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее братиславская газета Pravda со ссылкой на премьер-министра страны сообщила, что Словакия 22 ноября выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности.

"Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия", — сказал Джабаров.