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Скорее жив или скорее мертв: удастся ли спасти ДРСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (318)
(обновлено: 13:06 05.12.2018)
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© AP Photo / Thomas KienzleАмериканская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фотоАмериканская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Kienzle

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости, Михаил Тургиев. Американские эксперты разошлись в оценках судьбы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): одни считают его разрыв уже фактически свершившимся фактом, другие рассчитывают на его реанимацию, и это даже несмотря на выдвинутый накануне ультиматум США. Однако все сходятся в том, что обе стороны должны сесть за стол переговоров и искать приемлемое решение. Вариантами выхода из ситуации эксперты поделились в разговоре с РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора. Москва в ответ сразу заявила о соблюдении договора.

Аллергия на договоры

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Эксперт прокомментировал выдвижение США ультиматума по ДРСМД
"Первое, что должны сделать русские и американцы, — это сесть и серьезно обсудить то, какие есть свидетельства нарушения договора, какие есть аргументы у России в пользу того, что она соблюдает. Груз (необходимости) доказывать ложится, к сожалению, на плечи русских. Но США должны обратить внимание и на некоторые озабоченности русских о пусковых установках, которые ассоциируются с сухопутным ракетным комплексом AEGIS Ashore", — сказал РИА Новости старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман.

По его мнению, США будет проще продемонстрировать, что там нет крылатых ракет "Томагавк".

Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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В Совфеде рассказали, сколько раз США нарушили ДРСМД

Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. Кроме того, Москва считает нарушением использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.

"Трудность в том, смогут ли они прийти к консенсусу по поводу того, соответствует ли (условиям договора) эта новая (российская) система. И если нет, то, полагаю, договор мертв", — считает эксперт.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу". МИД оценил ситуацию с ДРСМД

Речь идет о ракете 9М729 (американцы называют ее SSC-8). США заявляют, что эти ракеты наземного базирования имеют радиус действия от 500 до 5500 километров, что запрещено договором РСМД. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729 не испытывалась на такую дальность и что Москва в духе доброй воли передала американцам информацию о временных рамках испытаний и дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых они осуществлялись.

Эллеман обратил внимание, что отсутствие приглашения России к диалогу в заявлении госсекретаря США Помпео может свидетельствовать о том, что ее не собираются выслушивать и решение о расторжении уже принято.

© AFP 2018 / Mandel NganГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото

"Если США используют как оправдание, что мы не можем раскрыть источники и способы (получения доказательств нарушения Россией договора. — Прим. ред.), то, по-моему, это нонсенс. Русские знают, какие у нас есть возможности, чтобы наблюдать за испытаниями и оценивать возможности системы", — сказал собеседник агентства.

Радиолокационный комплекс Небо-М. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В России отреагировали на ультиматум США по ДРСМД

Он выразил уверенность, что ситуацию вокруг ДРСМД можно урегулировать, хотя это может потребовать дополнительных шагов со стороны России и "принятия определенных рисков" со стороны США.

"В конечном счете вопрос в том, считают ли обе стороны, что в их интересах сохранить договор. И я готов утверждать, что да. Но я могу ошибаться, потому что в этой администрации присутствует советник по национальной безопасности (Джон Болтон. – Прим. ред.), у которого аллергия на любые договоры о вооружениях. Он рассматривает их как ущерб суверенитету", — продолжил собеседник агентства.

Противоположные диагнозы

В том, что обе стороны должны сохранить договор, уверена старший политический директор Центра контроля над вооружениями и нераспространения Александра Белл.

"Договор можно спасти. Россия может положить конец этому кризису, выведя из эксплуатации (ракеты) 9М729 и уничтожив системы прозрачным и верифицируемым способом. Как знак доброй воли США и НАТО могут показать, что пусковая установка МК-41 не может быть использована для запуска ракет в целях нападения", — сказала она РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В НАТО прокомментировали ситуацию вокруг договора о РСМД

По ее мнению, первым шагом должно быть приведение в порядок выполнения существующего договора о РСМД. Отталкиваясь от этого, Москва и Вашингтон могут начать диалог по более широкому кругу вопросов: о глобальных угрозах, связанных с ракетами средней и меньшей дальности, и о новых возможных соглашениях и договорах, считает эксперт.

"Решение о начале таких дискуссий находится исключительно в ведении президента Путина и президента Трампа", — сказала Белл.

Менее оптимистично настроен директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц. По его мнению, договор о РСМД "так или иначе мертв".

"Проблема с ДРСМД в том, что он ограничивал Россию и США, но не Китай или другие страны", — сказал он РИА Новости.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
"Подарок для России": в сенате США прокомментировали выход из ДРСМД

Вайц обратил внимание на заявления Трампа о его намерении добиться прогресса в контроле над вооружениями с Россией и Китаем, назвав упоминание Китая в этом контексте важным. Президент США ранее, говоря о причинах расторжения договора, упомянул, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются его участниками.

СНВ надежды

Говоря о перспективах достижения договоренностей, подобных ДРСМД, между США, Россией и Китаем в случае утраты двустороннего договора, Эллеман поставил под сомнение готовность Пекина пойти навстречу.

"Добиться этого в трехстороннем формате будет сложно. И военная доктрина Китая во многом основана на неядерных баллистических ракетах, чтобы делать то, что они пока не могут позволить себе с помощью военно-воздушных сил. Не думаю, что это изменится", — сказал он.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Более того, выход США из ДРСМД создаст плохой прецедент и в свете предстоящего в 2021 году продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ и других потенциальных договоров в этой области, отметил эксперт. Правда, США вряд ли пойдут на прекращение СНВ, полагает он.

"Обновление (СНВ) будет очень важным шагом. Многие аналитики в сфере контроля за вооружениями и ядерного разоружения считают, что если новый СНВ не удастся подписать, то все стремительно покатиться по наклонной", — сказал Эллеман.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Это мнение разделяет и Вайц, указывая на то, что по СНВ у сторон меньше претензий друг к другу, а некоторые вопросы, которые есть у российской стороны, не подаются как официальные обвинения в адрес Вашингтона в несоблюдении условий.

"Думаю, что ДРСМД прекратит существование в следующем году, но это не значит, что через два года Россия и США не смогут подписать новый СНВ, продлив существующий или расширив его", — сказал Вайц.

Под расширением он понимает возможное внесение в этот договор ракет средней и меньшей дальности, что позволит компенсировать отсутствие ДРСМД.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Есть вероятность, что мы можем расширить новый СНВ так, чтобы он покрыл системы меньшего радиуса действия, чтобы Россия и США могли иметь определенное количество ракет дальности межконтинентальных баллистических ракет, или они могут быть средней и меньшей дальности. Я думаю, эту проблему можно решить", — добавил он.

Эксперт отметил, что даже при таком раскладе все равно в какой-то момент надо будет что-то делать и с Китаем.

Гонка

В вопросе о том, сулит ли выход США из ДРСМД гонку вооружений, эксперты высказали разные точки зрения. По мнению Александры Белл, такой риск велик.

"(Шанс) очень велик, если Москва и Вашингтон отказываются даже говорить друг с другом. Время вставания в позу прошло. Если лидеры США и России не смогут восстановить ДРСМД, они рискуют обречь будущие поколения на то, чтобы иметь дело с новой гонкой вооружений в Европе", — сказала она.

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Однако эксперт обратила внимание на то, что ни одна страна в Европе не заявила публично о желании иметь на своей территории ракеты средней дальности.

"Более того, НАТО располагает возможностями, фактически не нарушая ДРСМД, защищаться от размещения Россией (систем. — Прим. ред.), противоречащих ему. Россия может избежать такого сценария, признав, что ракета 9М729 не настолько важна, как договор о РСМД, и затем перейти к ее снятию и уничтожению", — полагает Белл.

На нежелание европейцев иметь на своей территории баллистические ракеты указывает и Ричард Вайц. Но, по его мнению, это не нужно и США.

Противолодочный корабль МПК Поворино военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Я не думаю, что США планируют разместить ядерные ракеты наземного базирования в Европе. В сенате и нижней палате конгресса есть некоторые люди, которые призывают к этому в качестве ответа на нарушения России. Но если нет ДРСМД, то нет и повода делать это", — сказал он.

России, по словам Вайца, тоже нет смысла размещать в европейской части ракеты средней и малой дальности. Обе страны, поясняет он, имеют возможность запускать ракеты с кораблей и самолетов для поражения целей на таком расстоянии.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"И есть лимит в плане денег и людей, которых Россия может выделить на производство ракет. Думаю, приоритет России, как и США, это системы более дальнего радиуса действия", — сказал эксперт.

В этой связи, считает он, гонки вооружений в этом сегменте ждать не стоит.

"Я гораздо больше обеспокоен новым СНВ. Вот если он прекратит существование, то тогда мы окажемся на грани области неизвестности, отсутствия ограничений", — подытожил он.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

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