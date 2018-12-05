Опрос показал отношение россиян к инциденту в Черном море

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Большинство россиян (79%) считает спланированной провокацией Киева инцидент с задержание российскими пограничниками украинских военных моряков около Керченского пролива, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Согласно исследованию, 87% опрошенных осведомлены о ситуации в Керченском проливе. Из этого числа безусловно правильными действия российских пограничников в отношении украинских моряков назвали 70%, еще 23% считают задержание "скорее правильным". Только 2% заявило, что действия России были "скорее неправильными", а еще 1% — "безусловно неправильными".

Россияне склонны думать, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей (79% от общего числа опрошенных). При этом 7% от всех респондентов считает, что украинские власти действиями в Керченском проливе не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.

Из тех, кто считает инцидент провокацией, около трети (30%) главной ее целью называют удержание власти в руках Петра Порошенко перед выборами президента Украины, каждый пятый (19%) полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной, а 17% видят в этом повод для того, чтобы обвинить Россию в агрессии.

"Инцидент в Керченском проливе однозначно воспринят россиянами как сознательная провокация украинских властей, предпринятая ими с целью патриотической мобилизации вокруг президента Порошенко. Альтернативные трактовки, обвиняющие Россию в "агрессивном поведении", поддержки у наших граждан не получили. Взгляды на российско-украинский конфликт сформировались достаточно давно и пока не меняются вне зависимости от того, как развивается ситуация в нашей экономике и социальной сфере", — прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров:.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 ноября 2018 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>