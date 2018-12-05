Опрос показал отношение россиян к инциденту в Черном море

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Большинство россиян (79%) считает спланированной провокацией Киева инцидент с задержание российскими пограничниками украинских военных моряков около Керченского пролива, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 87% опрошенных осведомлены о ситуации в Керченском проливе. Из этого числа безусловно правильными действия российских пограничников в отношении украинских моряков назвали 70%, еще 23% считают задержание "скорее правильным". Только 2% заявило, что действия России были "скорее неправильными", а еще 1% — "безусловно неправильными".
Из тех, кто считает инцидент провокацией, около трети (30%) главной ее целью называют удержание власти в руках Петра Порошенко перед выборами президента Украины, каждый пятый (19%) полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной, а 17% видят в этом повод для того, чтобы обвинить Россию в агрессии.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 ноября 2018 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.