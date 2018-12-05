МИД обвинил Киев в саботаже Минских соглашений

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев откровенно саботирует минский комплекс мер по урегулированию на Украине, это вызывает опасения со стороны Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что Киев откровенно саботирует минский комплекс мер, и, конечно, это вызывает опасения с нашей стороны. Я хотела бы еще раз сказать, что введенное по инициативе (президента Украина Петра — ред.) Порошенко с 28 ноября военное положение в 10 областях Украины, в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу комплекса мер, но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий", — сказала Захарова на брифинге в среду.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>