Китай выступил против того, чтобы ДРСМД стал многосторонним договором

ПЕКИН, 5 дек — РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал многосторонним, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

"ДРСМД — двусторонний договор, заключённый между США и Советским союзом. Китайская сторона выступает против того, чтобы ДРСМД стал многосторонним", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что военная политика Китая носит оборонительный характер, а в развитии вооруженных сил Пекин демонстрирует сдержанность.

"У Китая нет намерений создавать какие-либо угрозы для других стран",- добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Гэн Шуан также отметил, что ДРМСД по-прежнему имеет крайне важное значение, и односторонний выход из договора создаст "многосторонне негативные последствия".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.