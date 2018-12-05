В ВСМ Афганистана рассказали о диалоге с талибами

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Все ключевые проблемы и препятствия на пути запуска прямого диалога о мире между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" на сегодняшний день устранены, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) республики Ихсан Тахери.
По словам Тахери, Высший совет мира, который является посредником между сторонами, "полностью готов" к проведению такого диалога. "Мы просим, чтобы талибы как можно скорее озвучили состав своей команды переговорщиков и подтвердили свою готовность, поскольку народ Афганистана устал от войны. Он не хочет, чтобы афганцев и дальше продолжали убивать", — сказал собеседник агентства.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как подчеркивал афганский МИД, не представляет правительство страны.