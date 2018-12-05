В ВСМ Афганистана рассказали о диалоге с талибами

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Все ключевые проблемы и препятствия на пути запуска прямого диалога о мире между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" на сегодняшний день устранены, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) республики Ихсан Тахери.

"Мы рассчитываем, что прямые переговоры начнутся уже очень скоро. Мы надеемся на это. Чем скорее, чем лучше, поскольку это отвечает интересам мира и безопасности Афганистана. У нас не осталось никаких проблемных моментов, за исключением решения, которое должно принять руководство "Талибана". Они должны сформировать делегацию и подтвердить свою готовность начать прямые переговоры с властями. Ключевые препятствия и проблемы — все это устранено", — сказал Тахери, добавив, что правительство страны подтвердило Совету готовность к диалогу с талибами.

По словам Тахери, Высший совет мира, который является посредником между сторонами, "полностью готов" к проведению такого диалога. "Мы просим, чтобы талибы как можно скорее озвучили состав своей команды переговорщиков и подтвердили свою готовность, поскольку народ Афганистана устал от войны. Он не хочет, чтобы афганцев и дальше продолжали убивать", — сказал собеседник агентства.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как подчеркивал афганский МИД, не представляет правительство страны.